Anapo teme que escasez de dólares incremente costos de producción de granos y oleaginosas

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) a través de su gerente general, Jaime Hernández advirtió que la falta de dólares en el mercado interno, genera una afectación en el precio de los insumos que requiere el sector para sus actividades. Los exportadores por su parte, advierten incremento en el costo al consumidor final.



Hernández explicó que en reuniones con importadores de insumos se llegó a la conclusión que se dificulta y se encarece la compra de la divisa extranjera, situación que preocupa y puede tener como consecuencia un incremento de los costos de producción de granos en diferentes regiones del país.



"Y a eso si sumamos que en el contexto internacional hay una baja en las cotizaciones de los commodities, la situación del sector puede ser realmente difícil en las siguientes campañas agrícolas", señaló a Unitel.



El ejecutivo de Anapo dijo que este escenario pone contra las cuerdas a más de 14 mil unidades productivas, entre pequeñas, medianas y grandes, los cuales se dedican a la producción de granos que son estratégicos para otros sectores.



Según datos de Anapo, el sector produce más de 5 millones de toneladas de alimentos, entre los que resaltan maíz, soya, sorgo y girasol.



El gerente explicó que si no hay dólares, las importaciones de insumos se verán afectadas y derivarán en el encarecimiento de insumos, equipos y maquinarias, situación que se va a trasladar al sector productivo.



Sobre la falta de dólares, el economista Gonzalo Chávez manifestó que el país vive una inflación elevada, porque varios de los productos que se importan, en especial alimentos, es más costosa.



"Cómo no hay dólares las importaciones de muchos bienes que necesita Bolivia, en especial alimentos, están más caros", remarcó.



Chávez explicó que los importadores, al no tener dólares, deben comprarlos con una comisión que se cobra en los bancos, lo que incrementa el precio de estos procesos y a la vez de los productos que llegan al país.



El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguin dijo que lo más preocupante ante la falta de dólares, es que el sector privado debe recurrir incluso a mercados paralelos donde se paga hasta Bs 7,80 por cada dólar estadounidense.



Señaló que las empresas exportadoras requieren insumos para ejecutar sus operaciones, por lo que deben importar productos y ante la falta de dólares no tienen otra alternativa que recurrir al mercado paralelo, situación que tiene como consecuencia el encarecimiento de los costos de producción.



El ejecutivo advirtió que esta situación se puede trasladar a los precios finales en caso de que no se equilibre la situación, escenario que tendría incidencia en materia inflacionaria.