Lo que sabemos de Robert Francis Prevost, el papa León XIV

El humo blanco que emergió este jueves 8 de mayo de la chimenea instalada sobre la Capilla Sixtina del Vaticano indicó que los 133 cardenales electores habían tomado una decisión: el cardenal Robert Prevost, de 69 años, fue elegido como nuevo papa y a partir de hoy será conocido como León XIV.

La decisión llegó tras un cónclave de apenas dos días y tres votaciones para elegir al sucesor de Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, un día después de la Pascua, tras sufrir un ictus cerebral y colapso cardiovascular.

El miércoles por la noche, los cardenales celebraron una primera votación no concluyente, seguidas de otras dos durante el jueves por la mañana.

El resultado de la segunda de esas votaciones es que Prevost, un misionero con una larga experiencia en Perú, sucederá al papa Francisco.

Nació en EEUU de madre española y padre franco-italiano

El nuevo papa León XIV tiene tiene 69 años y nació el 14 de septiembre de 1955, en Chicago, Ilinois, en Estados Unidos. De padre franco-italiano y madre española, es el primer pontífice de origen estadounidense.

Hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred Martínez, de ascendencia española. Tiene dos hermanos, Louis Martín y John Joseph.

Su reputación de moderado y de constructor de puentes será además crucial en un momento en que la Iglesia pierde fieles aceleradamente y proyecta una imagen de división.

Reconocido por su liderazgo pastoral y administrativo, Prevost ingresó a la Orden de San Agustín en 1977 y profesó sus votos solemnes en 1981. Fue ordenado sacerdote en 1982.

Ha pasado un tercio de su vida en Estados Unidos. El resto entre Europa y América Latina, una de las periferias del mundo de donde también era el argentino Jorge Mario Bergoglio. De hecho, el nuevo papa tiene ciudadanía peruana.

Se unió a los agustinos en Perú en 1985 para la primera de sus misiones en ese país andino.

Al regresar a Chicago en 1999, fue nombrado prior provincial de los agustinos en esa región estadounidense y posteriormente prior general de la orden en todo el mundo.

Políglota, estudió Derecho Canónico en Roma, donde también obtuvo un doctorado. En 2014, Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, Perú, hasta 2023.

Posteriormente Prevost dejó Perú para sumarse al gobierno vaticano, donde dirigió el importante dicasterio para los Obispos, que tiene la destacada función de aconsejar al papa sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia.

"El menos estadounidense de los estadounidenses"

Tras la muerte de Francisco, Prevost dijo que aún quedaba "mucho por hacer" en la transformación de la Iglesia.

"No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años", dijo el mes pasado a Vatican News.

"El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente", añadió.

El diario italiano La Repubblica lo llamó "el menos estadounidense de los estadounidenses" por la moderación de sus palabras.

La idea de un papa norteamericano estuvo por siglos descartada en Roma, ya fuera por la distancia —estaban tan lejos que normalmente llegaban tarde a los cónclaves— o por decisiones geopolíticas.

Según el sitio especializado Crux, tener un pontífice de la primera potencia mundial hacía temer además que la CIA pudiera meter sus manos en la Iglesia.

Prevost fue uno de los cardenales más cercanos a Francisco, cuyo pontificado generó resistencias dentro de los sectores más conservadores. Al mismo tiempo, su sólida formación en Derecho Canónico tranquiliza en estos círculos, que buscan un enfoque más centrado en la teología.

¿Cómo se dio la noticia?

Los cardenales alcanzaron una mayoría de votos, de dos tercios de los miembros del cónclave, luego de un receso de almuerzo.

El cónclave ha sido el más numeroso y diverso geográficamente de la historia reciente y ha culminado en una jornada llena de mucha expectativa. León XIV es el nuevo líder de la Iglesia católica, con 1.400 millones de fieles en todo el mundo.

El cardenal protodiácono, el francés Dominique Mamberti, fue el encargado de anunciar el Nuntio vobis gaudium magnum:Habemus papam (Les anuncio una gran alegría: tenemos papa) desde el balcón central de la basílica de San Pedro, segundos antes de anunciar la identidad del nuevo pontífice.