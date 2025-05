Dirigentes de la Federación Bulo Bulo están en la clandestinidad por apoyar a Andrónico, según senador del MAS

Dos dirigentes de la Federación Mamoré-Bulo Bulo se declararon en la clandestinidad tras apoyar públicamente la candidatura a la presidencia de Andrónico Rodríguez, según reveló el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), William Tórrez.

"Son dos dirigentes de Mamoré-Bulo Bulo que han dicho estar en la clandestinidad. El apoyo a Andrónico provocó esta suerte de amenaza y persecución en contra de comunarios y dirigentes", declaró el legislador, según reporte del portal Visión 360.

Según Tórrez, tras apoyar a Andrónico, los dirigentes, dos en particular, recibieron amenazas de parte de los seguidores de Evo Morales y por eso decidieron ponerse a "buen resguardo".

"Me parece deleznable, deplorable que la gente de Evo Morales tenga que acudir a estas armas innobles que son la amenaza, la presión y el chantaje. No es el método y no debe ser para someter por la fuerza a los militantes o miembros de un sindicato", mencionó el senador.

El pasado martes, dirigentes de la Federación afirmaron que se decidió dar el apoyo a la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez.

"Nuestros hermanos de base, dirigentes y centrales brindan su apoyo y respaldo contundente al hermano Andrónico en todas las decisiones que vaya a tomar por el bien del país (y) de nosotros", dijo Eusebio Zárate, secretario de Relaciones de la federación.

Además, explicó que el respaldo al presidente del Senado se debe al incumplimiento de los acuerdos que determinaban la elección del binomio presidencial dentro de la organización sindical.

Sandro Vargas, otro de los dirigentes dijo que Rodríguez "no está solo" y que la Federación Mamoré Bulo Bulo, junto a los representantes de las centrales e interculturales apoyan su candidatura de cara a los comicios.

Empero, este miércoles, otro de los secretarios de la Federación, Dietier Mendoza, afirmó que esa instancia mantiene el apoyo a Morales y que quienes salieron a respaldar a Andrónico hablan a título personal y hasta por instrucciones del actual Presidente de Senado.

"La decisión de la Federación Mamoré-Bulo Bulo es, tanto en congresos ampliados como extraordinarios, la decisión es unánime, certificar y mantener la unidad de la Federación Mamoré-Bulo Bulo en el candidato Evo Morales. Asimismo, se ha llevado congresos de las mujeres de la Federación Mamoré-Bulo Bulo con todos los delegados de base, donde ratifican que el único candidato es Evo Morales", declaró Mendoza a radio Panamericana.

Incluso, Mendoza afirmó que "las bases" que apoyan a Evo piden que se convoque a Rodríguez para que dé explicaciones respecto a su decisión de postular a la presidencia y hasta sea sancionado, al igual que quienes apoyan su candidatura.