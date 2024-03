IBCE: Exportaciones de quinua boliviana repuntaron un 23% en valor y 15% en volumen durante 2023

El presidente Luis Arce defendió los créditos que solicita el Gobierno nacional para realizar obras. Dijo se acuden a esos préstamos porque no alcanzan los recursos que tiene el país. Ver más Arce justifica los créditos: "No alcanza los recursos, por eso nos préstamos, porque no tenemos"

El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos Laura, anunció ayer que no se permitirá minería “ilegal” en áreas protegidas y que aquellos trámites para conseguir autorización de operaciones... Ver más Ministro Santos sobre minería en áreas protegidas: “Esos contratos no van a ir”

La Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) reduce el pago de cierto porcentaje de tributos a los mineros y afectará a la Gobernación de... Ver más Cochabamba recibirá menos regalía minera en 2024 debido a venta de oro al Banco Central