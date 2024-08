Arce no descarta aplicar la "entrega obligatoria de divisas" ante una necesidad máxima de la economía

El presidente Luis Arce declaró que no descarta aplicar el mecanismo de "entrega obligatoria de divisas" al Banco Central, como existía en el pasado, ante una necesidad máxima de la economía y manifestó que ha planteado esta opción a los empresarios, sugiriéndoles organizarse en un comité de divisas.



La respuesta surgió en medio de una larga entrevista concedida al digital "radio red" y ante la consulta sobre cómo se puede conseguir dólares, si no se obliga a los exportadores a entregar los dólares que generan. Arce comenzó aclarando que el gobierno central nunca propuso el control de divisas, sino que fue una propuesta de la COB.



"Para mí es importante aclarar que no lo ha propuesto el gobierno porque entendemos el control de divisas como una cosa y la entrega obligatoria de divisas como otra. Dejamos abierta la compuerta: Si la economía así lo amerita, podríamos aplicar la entrega obligatoria de divisas, que es muy diferente al control de divisas. El control de divisas se dio en la Argentina, en Venezuela y otros países, e implica un control estatal. Yo no creo que esta sea una salida, como se lo expliqué a los empresarios, y es por eso que nunca lo hicimos", manifestó.



No obstante, precisó a los empresarios les dijo que tampoco descarta "ante una necesidad máxima de la economía, tomar la decisión de la entrega obligatoria de divisas al Banco Central como existía en el pasado. Eso lo debo aclarar; ahí no hubo ningún retroceso. Lo que les planteé (a los empresarios) es que ellos se organicen en un comité de divisas".



Explicó que comité de divisas funcionaría con la decisión del exportador de ofertar sus dólares y el banco que le ofrece el mejor tipo de cambio se queda con ese dólar, "mientras en paralelo también vende al mejor tipo de cambio, no sólo para compensar sus costos, sino para generar utilidades; es lo que hace".



Según Arce, este dólar puede ser pagado por un importador de vehículos, por ejemplo, o de repuestos, pero el sector de salud no puede pagar ese tipo de cambio tan alto. En definitiva, lo que se está generado en esta selva cambiaria es que los que pueden acceder a los dólares son los que más tienen, los que pueden trasladar su precio al consumidor final, pero sectores como salud, farmacias y otros no van a acceder a esos dólares.



Precisó que cuando propuso esto a los empresarios, ellos creyeron que les estaba planteando el control de cambios, pero lo que "les dije es la creación de un comité divisas en el que los bancos y el sector privado puedan sentarse, sin la intervención del gobierno, y asignar adecuadamente esos dólares".



"El comité de divisas que propongo es para que ellos asignen de manera correcta las divisas, porque el mercado no ve las necesidades de la gente", manifestó. Señaló que este comité ayudaría a una mejor distribución, más democrática de dólar y cubriría la urgencia de los ciudadanos que necesitan enviar a sus familiares remesas al exterior y que hoy tienen restricciones.



La carencia de dólares se ha explicado en la necesidad del gobierno de cubrir los costos de la importación de combustibles. Al respecto, Arce, señaló que el problema del diésel y gasolina que hoy vivimos es el resultado de una mala política de hidrocarburos que no enfatizó la exploración.



Manifestó que este aspecto hizo notar cientos de veces (al gobierno de Evo Morales, del cual fue su ministro de Economía) que había que hacer exploración, pero no se lo hizo y, cuando se lo hizo, se lo hizo mal. "Yo recibí un país dependiente de las importaciones de diésel y gasolina. En 2016 importábamos el 50% de la demanda nacional de diésel, hoy importamos el 86%, realmente estamos mal. Se necesitan siete años para desarrollar una actividad petrolera. Hoy somos lo que no se hizo en los últimos años", comentó.



Reiteró su posición en sentido que su gobierno, está corriendo errores del pasado y comenzó con dar buenas noticias con el descubrimiento del campo Mayaya, en el norte de La Paz y espera que en los próximos meses pueda dar más noticias porque siguen explorando nuevas reservas de gas.