Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas

Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification & Inspection Group (CCIC), llegó al país con el "objetivo de consolidar mecanismos que permitan ampliar las exportaciones bolivianas", según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).







"Esta visita se da en el marco de las gestiones orientadas a la integración de mercados y el fortalecimiento del sector agroindustrial y pecuario boliviano (...). El objetivo es consolidar mecanismos que permitan ampliar las exportaciones bolivianas bajo el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente", informó el Senasag en sus redes sociales.







La institución resaltó que la presencia de esta comisión oficial, acompañada por empresarios internacionales, autoridades nacionales y representantes del sector privado, marca un paso estratégico en el proceso de cooperación técnica e institucional entre China y Bolivia.







Durante su visita, el CCIC realizará inspecciones técnicas y visitas a plantas con perfil exportador, en coordinación con el Senasag y las entidades competentes del Estado.







El CCIC de China es un organismo estatal líder en inspección, certificación y control de calidad. Arribó al país el miércoles 28 de enero.







Además de productos tradicionales como minería e hidrocarburos, Bolivia exporta variedad de productos no tradicionales como la soya y sus derivados, carne, banano, castaña a mercados de diferentes partes del mundo.



