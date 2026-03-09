China aumentará precios de gasolina y diésel por aumento del precio internacional

Economía
Xinhua
Publicado el 09/03/2026 a las 10h55
China aumentará sus precios minoristas de gasolina y diésel a partir del martes, tras un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo, anunció hoy lunes el máximo planificador económico del país.

Los precios de la gasolina y el diésel aumentarán en 695 yuanes (100,5 dólares) y 670 yuanes por tonelada, respectivamente, según un comunicado publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).

El centro de monitoreo de precios de la CNDR explicó que los acontecimientos en Oriente Medio serán el factor clave que influya en las tendencias de los precios globales del petróleo en el período próximo.

A las tres mayores empresas petroleras de China, a saber, la Corporación Nacional de Petróleo de China, la Corporación Petroquímica de China y la Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China, y a otras refinerías se les ha indicado mantener la producción y facilitar el transporte para asegurar un suministro estable.

Los departamentos pertinentes en varias regiones deben intensificar sus esfuerzos de supervisión e inspección del mercado. Deben implementar medidas estrictas para reprimir actividades que violen las políticas nacionales de precios y así garantizar el orden del mercado, comunicó la CNDR. 

