Donald Trump anuncia que visitará Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes (13.02.2026) que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje. "Visitaré Venezuela", dijo ante preguntas de un periodista en la Casa Blanca. El mandatario también explicó que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la líder oficial del gobierno venezolano.

Trump efectuó esas declaraciones antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que fue sacado de su país el 3 de enero y que ahora espera juicio en Nueva York por narcotráfico. Esto obligó al chavismo a reacomodar sus piezas y a poner a Rodríguez como presidenta encargada.

Consultado sobre si reconocía a la ex vicepresidenta de Maduro como la presidenta legítima de Venezuela, Trump respondió "ya lo estamos haciendo, estamos tratando con ellos". Agregó que las relaciones con el país sudamericano son "tan buenas como uno podría desear", y valoró que "Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente, y la relación es sólida".

Entrega de medicamentos

El republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington. "El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", explicó Trump.

Estas declaraciones se conocen el mismo día en que más de seis toneladas de medicamentos llegaron a Venezuela desde Estados Unidos. Laura Dogu, encargada de Negocios de la nación norteamericana en Caracas, señaló que los medicamentos servirán "para apoyar la recuperación del pueblo venezolano". Por medio de X (Twitter), Dogu publicó fotografías de un avión de carga y cajas forradas de negro con la bandera de Estados Unidos.

