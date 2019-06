¿Quién es Mayerling Castedo?, la funcionaria del MAS vinculada al clan narco

LA PAZ |

Mayerling Castedo Molina fue enviada a la cárcel presuntamente por estar involucrada en el clan narco "Candia Castedo", en la provincia Moxos, en el departamento del Beni.

Castedo y su hija, Joyci Candia Castedo, fueron trasladadas al penal de Mocovi con detención preventiva.

Según el extracto de la declaración jurada de bienes y rentas de la Contraloría General del Estado, declaró un patrimonio de Bs 5.991.786, hasta abril de 2018.

Castedo Molina fue fiscal de materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Beni, asesora de la Asamblea Departamental y de varios municipios benianos.

Su declaración jurada responde a la etapa en la que cumplía funciones en el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, su patrimonio neto ascendía a Bs 5.592.550 y cuenta con una deuda de poco más de Bs 399.000.

El diputado opositor Wilson Santamaría calificó a Castedo como una "alta jerarca" del Movimiento al Socialismo (MAS) porque, además de ocupar altos cargos, fue la que impulsó, en su calidad de fiscal, el juicio en contra del exgobernador opositor Ernesto Suárez Sattori, proceso por el cuál fue suspendido y luego destituido del cargo en 2011.

Una autoridad de ese departamento que prefirió guardar en reserva su nombre dijo que era "poderosa" en la Gobernación beniana, aunque se distanció del cargo, pero no se alejó del partido gobernante. Comentó que su carrera política fue en ascenso después que impulsó la destitución de Suárez del Gobierno Autónomo Departamental.

El pasado domingo, Castedo y su hija fueron aprehendidas por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) porque estarían involucradas con el clan familiar "Candia Castedo", dedicada al tráfico de drogas y vinculada a la narcoavioneta que fue interceptada en Paraguay con 302 kilos de cocaína, donde se detuvieron a 12 personas, de las cuales siete son policías paraguayos y un boliviano, Luis Candía Zelada, quien sería el piloto de la aeronave.

Según el Ministerio de Gobierno, el principal implicado del clan es Jhonsy Darío Candia Castedo, alias "El Tinajas", también aprehendido por este caso. Los mencionados estarían vinculados al clan "Yáñez", otro grupo familiar que presuntamente está relacionado con el narcotráfico en el municipio de Reyes.

El diputado Santamaría dijo que era "inocultable" la vinculación con el ilícito del narcotráfico, y en ese contexto habría procedido la aprehensión de los implicados, espera que sean sometidos a una audiencia de medidas cautelares.

"Me llama mucho la atención porque no es la primera persona con cargo administrativo jerárquico que termina vinculada al narcotráfico. Creo que el Gobierno nos debe mayores explicaciones y no solo una conferencia para anunciar la aprehensión de las personas involucradas", sostuvo.

Hoy las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía, en conferencia de prensa, presentaron este caso y sus vinculaciones con el tráfico de drogas.

Evo, Quintana y Ferrier aparecen con exfuncionaria del MAS

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterio, denunció una "cercana relación" entre Castedo y altas autoridades de Gobierno, incluidos el presidente Evo Morales, el ministro Juan Ramón Quintana y el gobernador del Beni Alex Ferrier.

Luego que el Ministerio de Gobierno y la Policía presentaran el caso de los clanes familiares "Candia Castedo - Yáñez", el diputado Monstasterio, reveló que "La madre (Mayerling Castedo) del joven (Dario Candia) que hoy ha sido presentado ante la justicia, acusado de pertenecer a esta organización criminal, tendría vínculos y una relación estrecha y política con el Movimiento al Socialismo (MAS)".

"Se puede constatar en distintas fotografías una relación con el señor ministro Juan Ramón Quintana, una vinculación con el gobernador actual del departamento del Beni, la relación familiar que existiría hasta incluso con el mismo presidente Evo Morales Ayma", manifestó el diputado de Unidad Demócrata (UD).