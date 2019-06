Levantan el bloqueo en Montero, continúan las protestas en Roboré

Hoy concluyó la reserva de 10 días, del caso consorcio de Jhasmani Torrico, quien nombró y vinculó a 18 jueces y 17 fiscales. Sin embargo, el imputado no entregó pruebas por lo que no se revelará la... Ver más Termina reserva y aún no hay pruebas que impliquen a jueces y fiscales en caso consorcio

Al menos cinco militares de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB) serán convocados como testigos en el caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). Fiscalía convoca a nuevos testigos en el caso Uelicn

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) solicitó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados incluir cuatro leyes en el proyecto de ley que elimina los avisos... ANP solicita incluir cuatro normas a la ley de eliminación de avisos gratuitos