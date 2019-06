Myriam Claros descarta ser candidata por el MAS: "No gracias, ni siquiera sugieran mi nombre"

La periodista, Myriam Claros, descartó ser candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS) y aseguró que en ningún momento se le avisó que su nombre sería usado como una opción dentro de las filas del partido oficialista.

El diputado del MAS, Sergio Choque, aseguró ayer que algunos periodistas son opciones para ser candidatos a senadurías y diputaciones, entre ellos Myriam Claros y Alfonso 'Toto' Arévalo.

"Ni siquiera han venido, nada, primer error no preguntar, no pedir permiso para usar mi nombre. No tengo nada que ver con el MAS ni ningún partido político", señaló en una entrevista con la red Bolivisión, casa televisiva de la que forma parte.

La también presentadora de televisión aseguró que no busca hacer política y que solo quiere hacer periodismo.

"No gracias, ni siquiera sugieran mi nombre, yo soy periodista, comunicadora social y voy a seguir así", concluyó.