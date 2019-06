Cinco implicados en muerte de cocalero pretendían viajar a Brasil

Autoridades de la Policía confirmaron que ayer fueron detenidas cinco personas presuntamente relacionadas con el asesinato del joven cocalero Miguel Coico (23 años), víctima de un ataque con arma blanca perpetrado la noche del pasado sábado. Se presume que el hecho fue cometido por los miembros de la familia de René R. M. En tanto, efectivos policiales resguardan la región y productores confirman bloqueo desde el miércoles.

“Han sido detenidas cinco personas, presuntos autores del hecho de muerte que ha ocurrido en Trinidad Pampa (Coripata), ellos ya han sido puestos ante las autoridades competentes y seguramente en las próximas horas serán remitidos a la Fiscalía”, refirió el coronel Jorge Pizarro, comandante departamental de la Policía de La Paz.

De acuerdo con los datos, las personas fueron arrestadas en la localidad de Riberalta, Beni, donde llegaron en un vehículo expreso que contrataron en La Paz, informó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

Según la Policía de Beni, estas personas —que estaban dispersas en el municipio— pretendían viajar a Brasil.

“Ya la Policía ha capturado a los presuntos responsables de este asesinato. Estamos hablando del señor René R. L., Santos R. M., Dilma R. M., Juan Carlos R. M.y también Karina R. M., toda una familia que se hubiese visto involucrada en la muerte del joven Miguel Coico Quispe y también en las heridas graves que han recibido Tatiana Coico Quispe y otro familiar en las peleas que han tenido un resultado fatal”, afirmó la autoridad en contacto con Panamericana.

Miguel era dirigente del Comité de Autodefensa de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, institución que de un tiempo a esta parte ha denunciado una serie de persecuciones del Gobierno. Su principal dirigente, Franclin Gutiérrez, guarda detención preventiva en el penal de San

Pedro, por supuestamente estar involucrado en la muerte de un teniente de la Policía en agosto de 2108.

Horas antes de la confirmación del arresto de las cinco personas, el jefe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, René Tambo, sostuvo la sospecha de que hasta “seis personas” habrían participado en el crimen.

Investigación

El fiscal de provincia, David Ergueta, dijo que se están haciendo las investigaciones del caso para determinar la verdad histórica de los hechos.

Refirió que, de acuerdo con los informes, Miguel Coico perdió la vida por un “shock hipovolémico” producto de las heridas que habría recibido.

Sobre los pasos a seguir, Ergueta no dio mayores detalles bajo el pretexto de no querer entorpecer las investigaciones. “Por estrategia jurídica y el respeto de derechos y garantías constitucionales, no podemos dar mayores datos”, dijo.

Según el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, uno de los principales artífices para tomar Adepcoca, lo que sucede en Trinidad Pampa es una suerte de represalia en contra de los productores de coca que se reunieron el pasado sábado en la plaza Villarroel. “Todos aquellos que son miembros o afines de Adepcoca son los que han generado violencia desde el miércoles en la noche allá en Trinidad Pampa”, denunció.

300 efectivos de la Policía fueron desplegados en la comunidad Trinidad Pampa con el objetivo de resguardar la seguridad de los pobladores.

CRONOLOGÍA

Miércoles 19 de junio. Hallan una poza. De acuerdo con datos, se habría encontrado, en Trinidad Pampa, una poza de maceración de coca que presumiblemente estaría ligada a dirigentes del MAS.

Jueves 20 de junio. Gasificación. Llegó un contingente policial que supuestamente realizaba un operativo antidrogas, pero gasificaron a la población. La Policía tuvo que retroceder hasta la localidad de Coroico, luego del enfrentamiento con los pobladores.

Sábado 22 de junio. Ataque con arma blanca. Miguel Coico, de 22 años, fue atacado con armas blancas, incluidos machetes, lo que causó la muerte. Además, dos personas quedaron heridas.

ENTIERRAN A MIGUEL COICO Y ADEPCOCA RATIFICA BLOQUEOS

REDACCIÓN CENTRAL

Los productores de coca de las regionales afiliadas a la Adepcoca anunciaron para este miércoles el inicio de bloqueos en la ruta a los Yungas, sin especificar hora ni lugar.

“Queremos manejarlo muy dentro de nosotros. Puede ser desde la cero horas, va a ser a cualquier hora, no vamos a decir, no vamos a anunciar en qué momento, lo único que le indico es que todo está organizado y el bloqueo indefinido de caminos en los Yungas será contundente”, adelantó a Los Tiempos Gabriel

Escóbar, miembro de la comunidad de Trinidad Pampa.

El sector de los cocaleros de Adepcoca se ha visto confrontado con el Gobierno por la imposición de la Ley General de la Coca (906), el intento de toma por partidarios del MAS en 2018, bajo el pretexto de cobros indebidos, dirigencia no reconocida, entre otros.

Entierro

En el cementerio de Trinidad Pampa, cientos de personas despidieron a Miguel Coico, el joven dirigente que fue asesinado con arma blanco el pasado sábado. Más de 20 delegaciones de distintas regionales y sindicatos de las tres provincias de los Yungas llegaron a la zona para acompañar a la familia.

Gualberto Coico, padre del joven, denunció que el objetivo del ataque era eliminar a toda su familia. Pidió ayuda para los gastos médicos de su otro hijo, Héctor , y su sobrina, Tatiana, que fueron heridos.