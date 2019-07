Evo: En Bolivia nadie puede decir que no hay libertad de expresión

El presidente, Evo Morales, tras la promulgación de la Ley de Eliminación de Propaganda Gratuita en Medios de Comunicación, aseguró que en Bolivia nadie puede decir que no existe libertad de expresión.

“Más que Evo, más que el Gabinete, hay total libertad de expresión, nadie puede decir que no hay libertad de expresión”, afirmó el jefe de Estado.

Dijo que al inicio de su gestión soportó agresiones y humillaciones “de la mayoría” de los medios de comunicación. “Ya no es tanto como antes, pocos, en algunas regiones”, agregó.

“No por eso, por tantas humillaciones y agresiones me han derrotado. Seguimos vigentes, seguimos presentes con nuestro proceso y tampoco por eso estoy resentido. Eso no me corresponde, pero siento que hemos mejorado bastante el tema de comunicación”, indicó Morales.

Por otro lado, dijo que durante sus primeros años como presidente notó críticas constructivas de los medios de comunicación que ayudaron a mejorar su gestión. “Ahí nos corrigen ustedes, eso quisiéramos, con la verdad. Somos seres humanos, nos equivocamos todos”, concluyó el presidente.

La norma aprobada hoy determina la supresión de la obligación que tenían los medios de comunicación para publicar de forma gratuita avisos y campañas gubernamentales.