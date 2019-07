3 personas a la cárcel por registro ilegal y buscan a un alcalde del MAS

Tres personas fueron enviadas ayer a la carceleta de Riberalta, en Beni, con detención preventiva, acusados por la comisión de delitos electorales, luego de que fueron sorprendidas empadronando a pobladores del mencionado municipio para registrarlos en el censo electoral de San Pedro, municipio que pertenece al vecino departamento de Pando.

Asimismo, la Policía informó que se emitió una orden de aprehensión contra el alcalde de San Pedro, Fabio Durán (MAS), porque se encontraron elementos suficientes para vincularlo como presunto autor intelectual y material del traslado de votantes.

Según la denuncia, funcionarios de San Pedro, en colaboración con el registrador del Sereci, inscribieron el domingo en Riberalta a votantes de ese municipio para que sufraguen en el vecino departamento. Testigos señalaron que los acusados ofrecían hasta 300 bolivianos para empadronarse.

El juez de instrucción Anticorrupción de Riberalta, Daniel Nuñez, determinó enviar a Narda C. T., Dianita N. O. (funcionaria de la Alcaldía de San Pedro) y Walter C. A. (funcionario del Sereci de Pando) a la carceleta de Beni tras una audiencia que duró poco más de una hora. La autoridad judicial también decidió dar medidas sustitutivas a otras dos personas, Fernando C. A. y Rosi O. V., a quienes se acusó de encubrimiento. Ambos son familiares de los detenidos.

El fiscal de turno, Jorge Vigneaux, informó que en total fueron 32 las personas aprehendidas en dos operativos en la vivienda que pertenecería al alcalde de San Pedro, donde ocurrió el ilícito.

De los 32 detenidos, sólo cinco fueron llevados a audiencia de medidas cautelares, el resto fue liberado o está a la espera de una determinación judicial, debido a que no se encontraron mayores elementos que los vinculen a la actividad ilegal.

Óscar Tola, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Riberalta, explicó al portal Noti Riber que en la requisa a la vivienda se logró secuestrar un equipo completo de empadronamiento, una caja fuerte, una arma larga, documentos y otras evidencias que involucran al Alcalde de San Pedro. Por ello, se emitió una orden de aprehensión contra la autoridad municipal. Se desconoce el paradero de la misma.

Una comisión del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando llegó ayer en la tarde hasta Riberalta para colectar información del ilícito. Uno de los responsables se limitó a señalar que presentarán una querella penal contra el registrador detenido, ya que no tenía la autorización ni la orden para empadronar en Riberalta.

Se trata del tercer caso de acarreo de votantes en el último mes. El primero también se registró en Riberalta e involucró a otro alcalde del MAS, Ariel Limpias, del municipio de Gonzalo Moreno, de Pando. El otro caso fue en San Miguel de Velasco, en Santa Cruz.

3 casos de acarreo. Desde el mes de junio, se registraron tres casos de acarreo de votantes: dos en Riberalta y uno en Santa Cruz.

PIDEN ANULAR PADRÓN DE OCHO MUNICIPIOS

La senadora opositora por Pando, Carmen Eva Gonzáles, pidió la anulación del padrón electoral en ocho municipios de ese departamento, debido a los casos de acarreo de votantes desde Beni. “Los ciudadanos de Pando no confiamos en este padrón, está inflado, lleno de hechos fraudulentos, viciado con delitos electorales. No podemos ir a unas elecciones en estas condiciones”, señaló.

En la misma línea, el diputado Luis Felipe Dorado responsabilizó al TSE por los registros ilegales y acusó al Órgano Electoral de facilitar al MAS el armado de un fraude en los comicios de octubre.

DATOS

Apuran la acusación del primer caso de acarreo. El fiscal Jorge Vigneaux explicó que el Ministerio Público no está retrasando los trabajos investigativos, como denunció el TSE, y aseguró que la acusación del primer caso de acarreo en Riberalta, ocurrido el 15 de junio, será presentada los próximos días.

Municipios de Pando tienen pocos votantes. El acarreo de votantes desde Riberalta a municipios del sur pandino es una acción recurrente, denunciaron dirigentes, ya que las alcaldías del vecino departamento tienen menos de mil votantes.