Chávez habla de Giménez: “Sacar al Pipo fue una decisión difícil”

La Prensa

El entrenador Cristian Pochi Chávez ratificó su postura de marginar al golero Arnaldo Giménez de la plantilla, lo que dijo que fue una decisión “muy difícil”, pero que la tenía que hacer a poco que asumió la conducción del primer plantel.

“Fue una decisión difícil, sabemos lo que significa Pipo, lo que le dio a Wilstermann, lo tuve de compañero, pero lo saqué para armar un grupo, hay cosas que no me gustaron, y que no hacían bien al camarín, es una etapa para tomar decisiones, no tengo nada contra él, se lo dije en su cara, le llegó el momento”, afirmó Chávez al programa “Dosis de fútbol”.

El DT agregó que “no lo saqué porque la hinchada lo fue a apretar, no lo saqué por nada de eso, quiero un camarín contento y feliz, unido, ya me ha tocado tener un grupo desunido. (Pipo) no sumaba, me estancaba a los chicos, por eso lo aparte, y le dije que vaya a entrenar en la reserva, soy sincero, estoy para tomar decisiones, me dolió mucho, pero opté por esa decisión”.

Chávez le dio la titularidad a Santiago Zotés, quien ha demostrado buenas condiciones. Finalmente, dijo que “el presidente me dio todo el respaldo, me dijo que podía tomar las decisiones “.