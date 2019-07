Costas: Ley permite renuncias y sustituir candidatos presidenciales

Llena de encanto, historia y misticismo, el departamento de La Paz celebra hoy los 210 años de gesta libertaria. Ver más Razones por las que La Paz enamora

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, cambió el estribillo del conocido vals "Oh linda La Paz" por "Oh colla incapaz", durante un acto en homenaje a los 210 años de la Revolución de La Paz,... Ver más Percy canta "Oh linda La Paz, Oh colla incapaz" y es blanco de críticas

La amiga de Silvia Machado Lizárraga quien apareció muerta en un basural de Oruro, el pasado 8 de julio, fue aprehendida en el hospital Viedma donde fue intervenida para extraerle cápsulas de droga... Ver más Amiga de mujer que apareció muerta en Oruro es aprehendida por ingerir droga