El Manantial de Roboré, antes y después del incendio

El Parque Eco Rupestre El Mantantial, ubicado a 15 kilómetros de Roboré, y donde se puede observar pinturas que datan de hace más 10 mil años, fue alcanzado por el fuego que arrasa hectáreas de bosques de la Chiquitania en Santa Cruz.

La zona donde antes tenía una gran vegetación y que albergaba a tejones, hurinas, osos hormigueros y otros animales, ahora se encuentra calcinado y el agua del lugar se ha cubierto de cenizas.

Los responsables y voluntarios piden ayuda para limpiar y reforestar el lugar que era selva virgen.

De las 250 hectáreas de extensión de este sitio, se estima que afectó al menos 20 hectáreas.

Así quedó el lugar:

"El fuego se nos entró y hemos perdido todo", lamentó Gleny Gallardo, encargada del lugar.

Gallardo recuerda que el fuego ingresó de sus vecinos del lado Este el 17 de agosto, las llamas duraron tres días. En el lugar sólo viven cinco personas y tuvieron que combatir solas el fuego hasta que el viento avivó más las brasas y la situación empeoró. A penas salvaron la casa. No podían pedir ayuda porque los cables de la empresa telefónica fueron afectados.

Los animales, que viven libres en el lugar, comenzaron a huir y varios murieron calcinados.

La emergencia aún se mantiene en el lugar debido a que colindan con la reserva Tucavaca, que ahora se encuentra con fuego y temen un nuevo incendio en el parque.

Gallardo manifestó que al ser un lugar privado las autoridades locales les negaron ayuda.

"Fui a pedir ayuda a la Alcaldía y me dice que no nos van a ayudar porque somos un parque privado", apuntó y manifestó que no tienen ni agua.

El lugar necesita ayuda con platines de limones, tajibos, semillas de pasto y plantas ornamentales. Para coordinar la ayuda se debe llamar al siguiente número de teléfono: 72132381.

En Roboré las fuentes naturales de agua se llenaron de ceniza y se necesita agua potable en la comunidad.

El fuego, que nació en los municipios de Roboré y San Ignacio hace más de 20 días, avanza sin tregua, y hasta ayer se había registrado 953.917 hectáreas quemadas.