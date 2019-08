Ciudadanos inhabilitados podrán presentar sus reclamos desde mañana

Los ciudadanos que fueron inhabilitados del padrón electoral podrán presentar sus reclamos desde mañana hasta el 6 de septiembre para volver a figurar en el registro y participar de las elecciones del próximo 20 de octubre, según explicó el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Martín Montaño.

Un total de 4.985 ciudadanos fueron inhabilitados por diferentes motivos. El número de personas observadas representa el 0.38 por ciento del total del padrón electoral de Cochabamba.

"Se están utilizando los mecanismos posibles para hacer conocer a la población.

Mañana y hasta el 6 de septiembre las personas que hayan sido inhabilitadas tendrás derecho a reclamar", explicó.

Montaño detalló que los ciudadanos fueron inhabilitados por no haber asistido como votantes o jurados electorales en los anteriores procesos, además de la falta de actualización de documentación o no haber actualizado el documento de identidad en el registro biométrico. También la detección de una doble identidad o que no se hayan registrado los datos correctos al momento de empadronarse son causas de inhabilitación.

Montaño detalló que en caso de no haber asistido como jurado o votante, los trámites deberán ser realizados únicamente en las oficinas del TED en la avenida Simón Lopez, debido a que se debe proceder a la revisión de una multa que se debe cubrir.

Con relación a los otros casos, señaló que los reclamos se pueden hacer en las oficinas regionales de Sacaba, Villa Tunari, Aiquile, Punata, Quillacollo y en la central.

Los trámites deben realizarse de manera personal y deben presentar con la cédula de identidad original además de una fotocopia.

Las listas de inhabilitados fueron publicadas hoy con la edición impresa de este medio