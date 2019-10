Candidatos de la C-21 apuntan a convertir la zona sur en municipio

Los candidatos a diputados uninominales por la circunscripción 21 (centro y parte de la zona sur) coincidieron ayer, en el debate organizado por Los Tiempos, en que es necesario impulsar la creación de un nuevo municipio que comprenda todos los distritos de la zona sur de Cochabamba, porque en los últimos años ha crecido de forma desmesurada y está abandonada por las autoridades. Además, mostraron su preocupación por los loteamientos ilegales y el conflicto de límites entre Cercado y otros municipios.

Los candidatos de Comunidad Ciudadana (CC), Gabino Escalera; de Bolivia Dice No (BDN), Geudy Ancalle, y el candidato suplente del Movimiento Al Socialismos (MAS), Santos Mamani, coinciden en que la zona sur de Cercado ha crecido aceleradamente, por lo que las áreas urbanas se han extendido hasta los límites fronterizos con Arbieto, Sacaba y otros municipios, donde también han surgido problemas limítrofes.

El candidato del MAS aseguró que su partido ha sido pionero en proponer que la zona sur se convierta en un municipio independiente, porque las autoridades municipales de la actual gestión se han olvidado de esta población. “Ha sido abandonado, no hay mejoras, las autoridades le han dejado en una especie de abandono”, dijo.

Coincidió que las áreas limítrofes con los municipios de Sacaba, Arbieto y Santibáñez están densamente pobladas. “El distrito 8 tiene 76 organizaciones territoriales de base (OTB), hay una gran cantidad de población asentada. Hay que trabajar en este tema de manera colectiva y coordinada”, indicó Mamani.

El candidato de CC, Gabino Escalera, asegura que la zona sur continuará creciendo debido a que migrantes del interior del país continuarán llegando, por lo que la posibilidad de crear un nuevo municipio debe analizarse.

“El pueblo está creciendo sigue viniendo la gente del interior y va creciendo. En el distrito 8, la junta Santa Isabel está en la frontera de Sacaba y sigue creciendo. Sí o sí allá tendría que crearse, si no, no alcanzaríamos toda la necesidad de la población, deber crearse”, explicó Escalera.

La candidata de BDN, Geudy Ancalle, indicó si existe la necesidad de crear un nuevo municipio en la zona sur, se atenderá la demanda. “Estamos creciendo y tenemos que apoyar la creación de un nuevo municipio, debe haber desarrollo”, dijo.

Mamani acusó a Escalera de tener denuncias penales por loteamientos ilegales en la zona sur; las denuncias fueron rechazadas por el acusado.

“Soy hijo de los excolonos, no soy loteador; distribuimos a la gente las parcelas que tienen”, dijo Escalera, que además acusó de tratar de desprestigiarlo.

Desarrollo económico

Los candidatos de BDN y CC aseguraron que se debe fomentar la exportación y liberar de impuestos a las empresas para desarrollarnos económicamente; en cambio Mamani aseguró que el actual modelo del económico del MAS ha sido exitoso y la oposición quiere privatizar las empresas nacionales.

El candidato de CC indicó que se debe potenciar el desarrollo económico del departamento fomentando la exportación de productos y motivando su consumo interno. “Si estuviéramos bien, los bolivianos no tendrían que migrar al extranjero. No vamos a privatizar, debemos exportar más bien entran de otros países a nuestra (producción) estamos matando”, dijo.

En tanto, Ancalle aseguró que BDN tiene un plan de gobierno destinado a apoyar a las pequeñas y medianas empresas liberándolos de impuestos.

“Debemos abrir los espacios de exportación, apoyar a las empresas porque crean empleos directos e indirectos. No podemos esperar que nos de todo el Gobierno”, explicó Ancalle.

La candidata de BDN indicó que la propuesta de su agrupación también es acabar con el centralismo y que cada departamento y municipios tengan más autonomías. “El Gobierno administra todos los recursos. ¿Cuánto recibe Cochabamba? No hay recursos para el departamento, no hay inversión, no hay nada”.

LO QUE DIJO

6_7_pag3_comunidad_ciudadana.jpg Comunidad Ciudadana ARCHIVO

GABINO ESCALERA

EDAD: 44 AÑOS

PROFESIÓN: ODONTÓLOGO

“A cada vecino, decirle que queremos el cambio, no la corrupción que está pasando ahora en el Gobierno, ya basta. Nosotros necesitamos su voto como CC y voten por mí, Gabino Escalera”

pais_binomios_11_mas.jpg MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Binomio presidente: Evo Morales vicepresidente: Álvaro Gracía Linera ARCHIVO

SANTOS MAMANI

EDAD: 36 AÑOS

PROFESIÓN: ABOGADO

“Hay dos caminos: uno llamado proceso de cambio y el bienestar que ha traído, no se puede tapar; el otro camino es volver al pasado. Yo como candidato pido a los vecinos seguir avanzando con el proceso de cambio y convertirnos en una potencia”

GEUDY ANCALLE

EDAD: 38 AÑOS

PROFESIÓN: ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

“¿Cuánto recibe Cochabamba? No hay inversión, no hay nada. Todo está centralizado, debemos descentralizarlo. Es importante reducir la corrupción. Agradecer a todos los que nos han escuchado y apoyado”

La legalización del aborto es un tema que debe ser debatido

Respecto a la legalización del aborto en nuestro país, los candidatos a diputados uninominales por la circunscripción 21 de las fuerzas políticas Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) coinciden en que se trata de un tema “muy sensible” que deber ser consensuado con la población. Sin embargo, la candidata por Bolivia Dice No (BDN), Geudy Ancalle, dejó en claro que es “pro-vida”, pero que también debería analizarse.

“El tema es muy complicado, debe respetarse la vida; por otro lado, hay violaciones. Que la decisión es del pueblo, que sea lo que ellos decidan”, indicó el candidato de CC, Gabino Escalera.

“La Constitución dice que se debe respetar el derecho a la vida. Hay que dejar al debate de la población. Se debe construir sobre la familia”, explicó el candidato suplente del MAS, Santos Mamani.

“Yo soy pro-vida, pro-familia, estoy a favor de la vida. Es un tema que debe ser debatido y analizado con la población”, dijo la candidata de BDN, Geudy Ancalle.

En Bolivia, el aborto sólo se permite si el embarazo pone en peligro la vida de la madre o si se produjo como consecuencia de una violación y la mujer embarazada tiene problemas mentales.

En los países de la región, el aborto sin condiciones en las primeras semanas de gestación —según el plazo establecido por sus leyes— sólo está permitido en Uruguay.

Las mujeres de Argentina, Chile y Ecuador han puesto en debate el tema del aborto legal y gratuito, pero las solicitudes todavía no prosperan. En cambio en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití se prohíbe, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo.

Los candidatos proponen más proyectos para afrontar la violencia

Respecto a los índices de violencia hacia la mujer en nuestro departamento, los candidatos hablaron de prevención y educación en las unidades educativas, pero sólo BDN plantea la creación de oficinas jurídicas de la mujer en cada distrito con todos los servicios para prevenir la violencia y atender a las víctimas.

La candidata de BDN, Geudy Ancalle, explicó que estas oficinas contarán con servicios legales, policiales y apoyo psicológico para que las mujeres no tengan que ir caminar de un lugar a otro cuando ponen una denuncia .

“Se trabajará en capacitación técnica a mujeres y en la prevención integral con las parejas. Proponemos que estas oficinas se llamen Julieta Montaño, que es una conocida luchadora por los derechos de la mujer”, dijo.

El candidato del MAS, Santos Mamani, considera que ya se tienen las leyes para defender a la mujer e indicó que se debe trabajar en la educación y prevención.

“Es muy importante la educación. Las leyes están ahí, lo que falta es la educación y eso es lo que hay que atacar, prevenir generando proyectos”, señaló.

El candidato de CC, Gabino Escalera, considera que la prevención en las escuelas y Organizaciones Territoriales de Base es importante para evitar los casos de violencia. “Podemos implementar una serie de talleres entre papás y vecinos”, indicó.

Hasta el mes de agosto, el Ministerio Público registró 81 feminicidios en el país. Mientras la Felcv atendió 66, de los cuales 23 fueron en La Paz; en Cochabamba, 14; en Santa Cruz, nueve; en Oruro, seis; en Potosí, cinco; en Tarija, cinco; en Beni, tres, y en Pando, uno.

Ante problemas ambientales, candidatos sólo proponen forestar

Respecto a los problemas ambientales que tiene el municipio de Cercado, como la contaminación atmosférica y del río Rocha, los candidatos de las fuerzas políticas sólo plantearon la reforestación como solución.

“Por la quema, lo estamos desapareciendo, hay que poner un alto a las quemas. Es necesario hacer un proyecto a nivel nacional en coordinación con los municipios”, dijo el candidato de CC, Gabino Escalera.

“Ya hemos plantado 3 mil platines haremos seguimiento con dirigentes y vecinos. Enviaremos una cisterna de agua por lo menos mensualmente. Debemos tener en la zona sur nuestro propio pulmoncito”, indicó que el candidato del MAS, Santos Mamani.

Cochabamba es considerada la ciudad más contaminada del país, y el aire es catalogado como “regular”, pues por ahora está por debajo del límite permitido en Bolivia de 150 microgramos por metro cúbico (µg/m3). El 90 por ciento de la contaminación del aire es atribuible al parque automotor.

Seguridad

Respecto a la problemática de la seguridad ciudadana en nuestro departamento, los candidatos coinciden en que es necesario elevar el sueldo a los policías para que éstos brinden un mejor servicio y no se corrompan.

Escalera indicó que el apoyo de los vecinos de las OTB en patrullajes en importante.

En cambio, Mamani creé que la seguridad debe partir de cada ciudadano, evitando acciones de riesgo