Gobierno: MAS pone tres condiciones para el diálogo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez iniciaron los primeros acercamientos para instalar una mesa de diálogo. Según el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, el partido de Evo Morales pidió tres condiciones para avanzar en la pacificación del país: que se garantice que no se perseguirá a los dirigentes de esa organización política, una ley de salvo conducto y que se viabilice el retorno de Evo Morales al país.

“Estamos en una mesa de diálogo, creemos que es posible pacificar el país. Le hemos pedido al MAS, hemos sido claros, que queremos un cuarto intermedio (en las protestas) para acceder a todas esas condiciones”, dijo.

El primer punto es la aprobación de una ley que garantice que no habrá persecución política a los miembros de ese partido y el segundo pedido es un salvoconducto para todos sus dirigentes. “Si quieren una ley que les garantice, una ley para no hacer una persecución política, perfecto, no hay problema”, señaló.

Agregó que el tercer pedido del MAS es permitir el retorno del expresidente Evo Morales, hoy asilado en México.

“(El MAS) ha pedido inclusive la posibilidad de que el presidente Evo Morales retorne al país y no tiene problema (el Gobierno). Es un ciudadano más, el expresidente”, expresó el Ministro.

La senadora de UD, Carmen Eva Gonzales, aclaró que este punto no fue tratado con el MAS y que el retorno de Evo Morales al país no es un tema que se esté debatiendo con el partido azul.

PARTIDOS CONFORMAN DIRECTIVA DEL SENADO

En una sorpresiva sesión extraordinaria, las tres fuerza políticas, Unidad Demócrata, PDC y el MAS, lograron consensuar una directiva para la Cámara de Senadores.

La senadora alteña del MAS Mónica Eva Copa es la presidenta, el primer vicepresidente es Pedro Montes, también del MAS, y la segunda vicepresidenta es Carmen Eva Gonzales, de UD. Omar Aguilar (MAS) es el primer secretario, el segundo está vacante y la tercera es Eliana Mercier.

La directiva quedó vacante tras la renuncia de Adriana Salvatierra, quien intentó volver a este cargo, pero ayer aceptó que sea reemplazada por su colega Copa.