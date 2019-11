Gobierno presenta un audio que involucra a Evo en incitación a la violencia y organización de bloqueos

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un vídeo en el que se escucha al expresidente de Bolivia, Evo Morales, incitando a la violencia y dando órdenes a un presunto dirigente, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), para que persistan los bloqueos en todo el país.

Se trata de una conversación telefónica entre una persona que llamada Faustino Yucra y el exmandatario. En el diálogo, Morales le dice que debe organizar grupos cada 24 horas para que no se debiliten los bloqueos.

“Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo. Si vos no te concentras se cansa la gente y abandona, si organizas grupos y sectores cada 24 horas vamos a aguantar el bloqueo”, indicó Morales.

Seguidamente, afirmó que el objetivo es dejar sin comida a las ciudades a través de un “cerco de verdad”.

“Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo, cuando me han expulsado del Congreso el 2002, tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo en Oruro, Cochabamba, La Paz, bloquearon. Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo, hasta ganar hermano”, mencionó el expresidente.

Después, Yucra le dijo a Morales que no tienen con quién coordinar una marcha de sectores afines al MAS, desde Caracollo a la Paz.

“Organícense hermanos, lamentablemente no hay información, a mí me están reclamando. Me han dicho vacía, no hay quién centralice. Pero igual hermano, desde ahora va a ser combate, combate, combate ¿ya?. Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura”, respondió Morales.

Inmediatamente Yucra le dijo: “Nosotros como soldados, siempre estamos firmes hermano, usted también, adelante hermano”.

Finalmente, Morales aseguró que en estos días la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) va a rechazar su renuncia y que con esta acción él volvería al país para asumir el mandato. “Voy a intentar como sea de meterme hermano, aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla”, afirmó.