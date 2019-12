Evo pide refugio, pero Argentina le pone condiciones a su permanencia

Después de vivir un mes en México y unos días en Cuba, el expresidente Evo Morales arribó ayer, en medio de hermetismo, a Argentina (ver infografía).

El exmandatario aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza en condición de asilado político, e inmediatamente hizo el trámite de pedido de refugiado político, según confirmó el canciller de ese país, Felipe Solá, quien advirtió que se impusieron condiciones a Morales para su estadía.

“El reglamento exige una serie de pautas, como el domicilio, etc. Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros”, dijo la autoridad con el justificativo de que su país está en una situación complicada y no quiere empeorarla.

Agregó que “nosotros no queremos que ni Evo Morales ni ninguno de los que estén en condición de refugiado usen este lugar para hacer política y hagan declaraciones públicas. Se podrán ver con quienes quieran, pero no podrán opinar públicamente y generarle algún problema a la Argentina en ese sentido”, señaló Solá, según el Clarín.

Morales llegó acompañado del exvicepresidente Álvaro García Linera, el excanciller Diego Pary, la exministra de Salud Gabriela Montaño y el exembajador de Bolivia ante la OEA José Alberto Gonzales. Todos iniciaron el trámite para ser aceptados como refugiados políticos, condición que será confirmada en las próximas horas por el Ministerio del Interior.

La Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Argentina está encargada no sólo de determinar el estatuto de refugiado de las personas que lo solicitan, sino de todos los aspectos vinculados a la protección de los derechos, y la búsqueda de opciones para la asistencia e integración local de refugiados y solicitantes en Argentina.

Según el exlegislador Wilman Cardoso, Morales se instalará en la localidad de Salvador Mazza (Salta), en la frontera de Bolivia.

EEUU pendiente

Minutos después de la llegada de Evo Morales a la Argentina, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Michael G. Kozak, que estuvo de paso por Buenos Aires para participar de la asunción del nuevo presidente argentino, Alberto Fernández, señaló: “Evo renunció porque sabía que el pueblo boliviano no aceptaría una elección fraudulenta, con serias irregularidades como alteraciones en las actas y falsificación de firmas por parte de sus funcionarios electorales. Su versión puede cambiar, pero los hechos no”.

SUS HIJOS ESTÁN EN EL MISMO PAÍS

Los hijos de Morales, Evaliz y Álvaro, se encuentran ya desde el 23 de noviembre en Argentina, donde vive la mayor comunidad boliviana fuera del país.

Sin embargo, ninguno de los dos solicitó asilo o refugio político; están en calidad de estudiantes.

ASILADO VS REFUGIADO

El asilo político es otorgado por los Gobiernos a individuos de otros países sin necesidad de justificar la decisión y en corto tiempo para proteger su integridad física.

El estatuto de refugiado es más amplio, tiene carácter humanitario y se deben argumentar las razones para otorgarlo. El beneficiario goza de mayores derechos y obligaciones. Y sólo se puede solicitar una vez arribado al país de destino.

12-12-2019. Evo se va a México

El 12 de noviembre, después de renunciar a su cargo, el expresidente Evo Morales se embarcó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con destino a ese país, después de hacer una escala en Asunción del Paraguay.

07-12-2019. Arriba a Cuba

En medio de hermetismo, el 7 de diciembre, Evo Morales dejó el país mexicano rumbo a Cuba. Según se conoció con fines médicos, pero no se conoció con exactitud que hizo al menos cuatro días.

12-12-2019. Argentina, su última parada

Este 12 de diciembre, Evo Morales llegó hasta el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, acompañado de cuatro de sus colaboradores, pero además con ciudadanos argentinos que tienen la misma línea ideológica que el exmandatario.