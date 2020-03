Candidatas piden que se las invite a debates y ven discriminación

Las candidatas a la vicepresidencia por Libre 21, Tomasa Yarhui, y Pan Bol, Ruth Nina, denunciaron ayer que se sienten discriminadas porque no fueron invitadas al debate vicepresidencial que organizó un medio televisivo el domingo, mientras que los candidatos varones sí recibieron los llamados.

“Me siento discriminada, ¿no me invitaron al debate por ser indígena, por ser mujer, hasta cuando injusticias como ésta? Parte esencial de la democracia son los debates. Yo quiero debatir en todos los escenarios posibles. La ciudadanía los reclama”, dijo Yarhui.

La candidata de Pan Bol sostuvo que si los medios no invitan a mujeres a los debates es por “discriminación y racismo”.

“En el debate que se hizo en un medio mi persona no fue invitada, pese a que yo me comuniqué con personas que trabajan en ese canal pidiendo que se me invite en mi condición de candidata. Resulta que existe discriminación en que prefieren invitar a hombres despreciando a las mujeres líderes que hay en esta contienda electoral”, indicó la postulante.

Nina aseveró que espera que los próximos debates tomen en cuenta a todos los participantes, sobre todo a las mujeres.

Ambas candidatas aseveraron que no recibieron la invitación para el debate que organizó un medio televisivo el domingo.

SÓLO PUMARI PARTICIPÓ

En el debate televisivo del pasado domingo se tenía a cuatro candidatos en la lista de invitados: Samuel Doria Medina (Juntos), Gustavo Pedraza (Comunidad Ciudadana), David Choquehuanca (MAS) y Marco Pumari (Creemos).

Sólo el postulante de Creemos asistió al evento, lo que generó fuertes críticas contra los candidatos ausentes.