Decreto establece que la Policía es el primer anillo de seguridad de Áñez

Los oficiales de Registro Civil denunciaron ayer que se sienten “abandonados” por el Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Cochabamba Ver más Oficiales denuncian abandono; Sereci dice que son independientes

La empresa brasileña de armas no letales Cóndor ofreció al Gobierno de Ecuador un precio de 12 dólares por cada cartucho de gas lacrimógeno de 37mm/38mm Ver más Gobierno pagó $us 37 por gases ofrecidos a $us 12

El último reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó que, de enero a la fecha, esta unidad policial registró 47 feminicidios Ver más Indagan 47 feminicidios y 352 violaciones a niños en 2020