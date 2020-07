Falta de reactivos e insumos en 4 regiones retrasa datos de pruebas

La falta de insumos, reactivos y kits de laboratorio en los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz retrasa la entrega de los diagnósticos, por lo que los datos arrojados de nuevos contagios en esas tres regiones no serían reales, informaron autoridades locales.

En Santa Cruz ayer se reportaron casi 300 casos, una cifra mucho menor al promedio de la anterior semana, cuando se registraron 600 cada día.

“Estas cifras no son el reflejo de la situación debido a las falencias de insumos, sobre todo en Cenetrop. Esta realidad nos llama a seguir trabajando desde casa y cumpliendo con las medidas de seguridad, como el distanciamiento social, el uso de barbijo, lentes y de alcohol”, dijo Carlos Alberto Hurtado, responsable de Primera Respuesta Covid-19 en Santa Cruz.

En Chuquisaca, el laboratorio de biología molecular PCR del hospital San Pedro Claver sigue recibiendo muestras de pacientes sospechosos de coronavirus, pese a que no funciona desde el domingo 19 por falta de insumos, informó Correo del Sur.

“Las muestras me siguen llegando normalmente y me preocupa que ya sean tantas, son más de 500 que están en espera. No sé por qué razón siguen mandando si saben que no hay insumos”, declaró la responsable del laboratorio del San Pedro Claver, Carmen Delgado.

Las muestras de los pacientes que se encuentran hospitalizados y también los de alto riesgo por ahora son procesadas en los dos equipos GeneXpert, que fueron habilitados para este fin como un plan “B” ante la paralización de las actividades del laboratorio PCR del hospital San Pedro Cláver.

El laboratorio PCR de Sucre recibió el viernes un stock de reactivos, pero todavía espera los insumos para retomar su trabajo, lo que recién se daría a principios de agosto.

En Tarija, la jefa de Seguros Públicos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carmen Navarro, aseguró a El País que esa región se quedó toda la semana sin reactivos para realizar las pruebas PCR, pero aclaró que los laboratorios siguen trabajando. Este diario informó que ya llegaron algunos insumos y que se están procesando pruebas desde ayer, pero que quedan 490 muestras acumuladas que serán procesadas los próximos días.

En Potosí, el gobernador Omar Veliz anunció que los reactivos para las pruebas de coronavirus se acabaron por lo que gestiona su compra o la instalación de un nuevo laboratorio.

“Para los reactivos es que el Gobierno nacional exija de una vez y nos asigne a todos los departamentos como ha sido el compromiso”, dijo, citado por El Potosí.

Potosí cuenta con tres laboratorios para la detección de coronavirus, pero los reactivos se acaban por lo que se están enviando las pruebas a la ciudad de La Paz, informó el diario potosino

Urenda y Tórrez

El país y Santa Cruz lloran a dos íconos de la lucha contra el coronavirus que fallecieron el viernes y el sábado; Óscar Urenda y Roberto Tórrez, secretario de Salud y jefe de Epidemiología, respectivamente.

La Gobernación de Santa Cruz declaró duelo de siete días por el fallecimiento de estas personalidades y realizó homenajes póstumos.

Ambos servidores casi fueron alcanzados al mismo tiempo por la enfermedad que se terminó llevando sus vidas. El fallecimiento de Urenda conmovió ayer al país y a Santa Cruz y, este sábado, su brazo derecho en la lucha contra la pandemia también murió.

PNUD ENVÍA 50 MIL TEST DE COVID-19

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) informó que 52.950 test llegaron en la última semana al país: 25.750 de ellos son de extracción RNA, y fueron entregados el 24 de julio; 28.200 son test para screening y fueron recibidos el lunes 20 de julio.

Según estos datos, a partir de la fecha los laboratorios deberían contar con suficiente material como para realizar las pruebas cotidianas, con el objetivo de establecer la causalidad científica de los síntomas de pacientes sospechosos de padecer coronavirus. Además de los 52.950 test recibidos, en este momento están en almacenes y se entregarán, en los siguientes días, 25.500 test de extracción RNA. Esta partida fue comprada por el Pnud.

LA PAZ REGISTRA CIFRA RÉCORD DE 1.098 CASOS

REDACCIÓN CENTRAL

La alerta crece en el departamento de La Paz con cifras que superan a las otras regiones en una sola jornada. El Ministerio de Salud reportó ayer 1.825 nuevos casos de coronavirus, de ellos 1.098 corresponden a La Paz.

El total nacional asciende a 68.281 infectados, con una cifra de decesos de 2.535. El número de pacientes recuperados sube a 20.951, con mayor concentración en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo al informe, La Paz registró 1.098 nuevos contagios, Santa Cruz tuvo 292, Tarija registró 180, Cochabamba 115, Oruro 100, Chuquisaca 19, Beni 13, Potosí 5 y Pando 3.

Con estos datos, por región los positivos en Santa Cruz suben a 32.138, seguido por La Paz con 13.371, Cochabamba con 7.420, Beni con 5.289, Tarija con 2.825, Oruro con 2.657, Chuquisaca con 1.826, Potosí con 1.390 y Pando con 1.365 casos.

Se registraron 62 decesos, 20 en Santa Cruz, 17 en La Paz, 16 en Cochabamba, 5 en Oruro, 3 en Chuquisaca y 1 en Tarija, haciendo un total de 2.535 fallecidos a nivel nacional.