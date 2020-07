Marcha acaba en agresiones y MAS advierte con radicalizar protestas

Sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizaron ayer en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, en rechazo a la postergación de las elecciones y anunciaron una huelga general indefinida con bloqueo de caminos desde la próxima semana, si es que no se atiende su pedido. La marcha más numerosa, en El Alto, terminó con agresiones a tres equipos de prensa, a una ambulancia y a personal médico, por lo que la Policía tuvo que intervenir.

El Gobierno, a través de los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Gobierno, Arturo Murillo, pidió procesos para los dirigentes del MAS que estarían instigando estas protestas, y las autoridades ratificaron que si hay una mayor tasa de contagio de coronavirus en La Paz será responsabilidad de los afines al partido de Evo Morales. Además, Murillo dijo que sólo hubo “mich’imarchas” (marchas pequeñas).

En tanto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, dijo que el 18 de octubre “es la fecha definitiva de las elecciones en Bolivia”, debido a que este día permitirá no sólo evitar el pico de contagios,previsto para inicios de septiembre, sino que se cumplirá con la sentencia constitucional que fija que la posesión de autoridades debe ser este 2020.

“Hasta aquí llegaron, les estamos dando un plazo de 72 horas al TSE para que se retracte y cumpla las elecciones el 6 de septiembre; caso contrario, el día lunes 3 de agosto empieza la huelga nacional indefinida en los bloqueos en todo el país”, advirtió Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), quien lideró las movilizaciones ayer en El Alto y plena pandemia.

Jacinto Herrera, ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), aseguró que, en caso de que el Órgano Electoral no escuche las demandas, comenzarán con un bloqueo de caminos a nivel nacional.

“Estamos en las calles porque una vez más se han hecho la burla de nosotros. Este Gobierno quiere saquear al Estado. Nuestras movilizaciones y protestas serán hasta la muerte”, dijo el dirigente campesino.

Al respecto, la presidenta transitoria Jeanine Áñez aseveró que “es muy irresponsable en un tiempo en el que estamos en el mayor pico de contagio, que hagan estas marchas. Me parece irresponsable y canallesco. No tiene que pensar en la política. Ahora la gente no quiere política ni campaña; lo que quiere es tener condiciones en salud y dinero”.

El ministro Murillo fue más allá y minimizó las protestas. “No hay problemas en ninguna parte, hay unos cuantos bloqueos (y marchas) que se van a ir desinflando y nosotros no queremos confrontar con nadie. Que hagan su bloqueo, que marchen y que reciban sus 200 pesitos que les dan y se vayan a su casa”.

El Ministro aseguró que informes de Inteligencia indican que en dos buses habrían llegado alrededor de 10 cocaleros contagiados con Covid-19. “Eso es gravísimo, por eso le pedimos a la gente que no salga de sus casas, no se contagie”, dijo.

El Ministro de la Presidencia calificó de política y “sin sentido” la marcha y cabildo del Pacto de Unidad. Pidió al Ministerio Público investigar de oficio a los dirigentes que organizaron las movilizaciones.

En un intento de reducir las tensiones, el ministro de Defensa, Fernando López, pidió al Presidente del TSE que vaya a El Alto y al trópico de Cochabamba a explicar la postergación.

El candidato del MAS, Luis Arce, rechazó las acusaciones y dijo que “el pueblo autoorganizado se moviliza por la vida, la salud, educación, trabajo y la democracia. El mensaje al gobierno de facto es claro: Basta de usar la pandemia para quedarse en el poder y pisotear los derechos del pueblo”.

Romero, ante las cuestionantes, aseguró que es “definitiva” la nueva fecha establecida para las elecciones generales, después de que el Ministerio de Salud dio a conocer nuevas proyecciones de contagios de Covid-19 por regiones.

“El 18 de octubre es la fecha definitiva de las elecciones en Bolivia, no solamente porque hemos considerado las variables científicas vinculadas con la evolución de la pandemia, sino también porque existe un mandato constitucional”, explicó.

Recordó que en el país existe una “obligación constitucional” para que las nuevas autoridades sean elegidas y posesionadas en 2020.

Ministerio de Salud reporta 1.146 nuevos casos y los contagios suben a 72.327

El Ministerio de Salud reportó ayer 1.146 nuevos contagios de coronavirus en Bolivia, lo que suma a la fecha un total de 72.327 casos positivos. El reporte también indica que el número total de fallecidos llegó a 2.720 luego de que en las últimas 24 horas se notificaran 73 decesos más.

El departamento de Santa Cruz registró ayer 431 nuevos contagios; La Paz, 215; Cochabamba, 206; Tarija, 193; Oruro, 37; Chuquisaca, 27; Beni, 20; Potosí, 15, y Pando, dos.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, Santa Cruz acumuló a la fecha 33.084 contagios; La Paz, 14.618; Cochabamba, 8.310; Beni, 5.315; Tarija, 3.387; Oruro, 2.859; Chuquisaca, 1.921; Potosí, 1.458, y Pando, 1.375.

El Ministerio de Salud aclaró que, del número total de pruebas positivas, 47.636 son casos activos, mientras que los pacientes recuperados suman 21.971 a la fecha.

También se informó que las pruebas negativas de coronavirus ascienden a 69.791 y que se contabilizaron 13.876 casos sospechosos, que esperan los resultados de las pruebas laboratoriales.

Según el reporte oficial, los 73 fallecidos se distribuyen de la siguiente manera: Santa Cruz (33), Cochabamba (19), Chuquisaca (11), Oruro (3), Tarija (3), Beni (1), La Paz (1), Pando (1) y Potosí (1).

Los datos no reflejan la situación real de casos en el país porque no se han estado realizando las pruebas necesarias. En Santa Cruz, el Sedes informó que, por falta de reactivos, hay una gran cantidad de personas en espera de hacerse la prueba, situación que se repite en Chuquisaca, Pando y Tarija.

Según el Ministerio de Salud, el pico de casos se sentirá a finales de agosto e inicios de septiembre, aunque de manera diferenciada en cada departamento.