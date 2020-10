Chi Hyun Chung: “No voy a bajar la candidatura, porque soy el único legítimo ”

Turismo, federalismo y la moralidad en Dios son los principales acápites de la propuesta de gobierno del candidato a la presidencia Chi Hyun Chung. El postulante del Frente Para la Victoria (FPV) nació en Corea del Sur y se naturalizó boliviano. Busca implementar el modelo de ese país asiático en Bolivia.

—¿Cómo va a aplicar una mirada religiosa de gobernanza en un país laico?



—Actualmente vivimos en el laicismo, que es diferente a laico. Laicismo es promover el ateísmo y es lo que se vive en Bolivia, porque si alguien quiere promover una ONG cristiana, es censurada. Otra cosa es el laico, que es libertad religiosa (…). Entonces, lo que queremos es un país laico respetando la Constitución y las leyes.

—¿Cuál es el programa de gobierno que usted maneja? ¿Es el mismo que presentó FPV?



—Todo lo que yo propongo es mío y del FPV ni lo leí. Ya que es un programa de Perú, nada que ver con Bolivia. Puede que haya algo interesante que podamos rescatar, pero no es para que esté hurgando eso.

—¿Qué es lo que usted propone para el país?



—La verdadera crisis es la moral. No hay valores de respeto, ni justicia. Entonces, lo que nosotros vamos a promover es la ley moral de Dios. Éste es un acápite; el otro es el gobierno facilitador. Que promueva el mercado libre basado en tres pilares: cooperación, autosustentabilidad y trabajo intenso, que le dio éxito a Corea del Sur.



Y vamos a horizontalizar la salud haciendo convenios con clínicas privadas para gastar menos.



En economía, tenemos que gestionar a corto, mediano y largo plazo. Vamos a eliminar esa economía socialista de participación popular. Nosotros vamos a simplificar y generar la relación individuo y Estado.



Vamos a hacer licitaciones internacionales para que traigan la industrialización del litio.

—¿Cuál es su relación con los candidatos del FPV a la Asamblea Legislativa?



—Conocen las propuestas e incluso ellos saben más que nosotros de las necesidades de algunos distritos y regiones. Pero los principios mencionados son los que tengo que enseñar con el federalismo; es decir, que el 70 por ciento de lo que produce el departamento, se queda en el departamento. Obviamente, esto va a significar modificar la Constitución.



También voy a invitar a los parlamentarios a Corea para que conozcan cómo se maneja este país, la tecnología y demás. También van a venir técnicos de Corea a dejar sus enseñanzas a Bolivia.

—¿Cómo podría impulsar Bolivia en el exterior?



—Tenemos que fomentar el turismo en Bolivia. Transformar el salar de Uyuni en Disneylandia o por lo menos unas 100 hectáreas del terreno. Vamos a exponer a los inversionistas para que sea nacional o internacional. Un megacomplejo turístico en el salar.

—¿Qué opina del cuarto puesto en el que está en las encuestas? ¿Bajaría su candidatura?



—No, cómo pues voy a bajar si soy el único legítimo; los demás son golpistas, han hecho sedición y quemado el Órgano Electoral. Además, esa estadística es falsa, porque esa empresa es la misma que gestionó el trajín del año pasado. Los dueños están relacionados con los masistas y cabalmente con el vicepresidente de España, Pablo Iglesias. Son una asociación delictiva internacional.







—¿Deben ser procesados el resto de candidatos?



—Lo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer es cumplir la ley. Se tiene que juzgar a los que hicieron sedición. Hay unos que no son héroes, son golpistas y no deberían participar en estas elecciones como Camacho. Igual que Carlos Mesa, que se dedicó a quemar el Órgano Electoral, y eso no es correcto.



Y también los que bloquearon las calles con armas en las manos e impidieron el paso del oxígeno. Eso es sedición y está penado con el retiro de la sigla.