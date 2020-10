Murillo denuncia secuestro de tres policías en el trópico: "Ejerceremos todo el poder que nos da la ley"

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció hoy por la tarde que tres policías fueron secuestrados, luego de un operativo en el que se destruyó una fábrica de droga en la región de Chimoré del trópico de Cochabamba.

Según Murillo, la patrulla que llevaba a los policías fue emboscada alrededor de las 10:15, en territorio de la Central 2 de Agosto de Chimoré.

Indicó que ya se ha desplegado varias patrullas a la zona, helicópteros y no se agotará ningún recurso para recuperar a los policías.

"Quiero dejar en claro y advertir a esta gente, a estos narcotraficantes que han secuestrado a policías después de la destrucción de una fábrica de cocaína que vamos a ejercer todo el poder que nos da la ley para caerles encima y no se les ocurra tocar un solo pelo a nuestros funcionarios policiales", manifestó.

Agregó que la instrucción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico es defender su vida con las armas que tiene.

"No vamos a permitir, repito, que ninguno de nuestros policías sea maltratado, secuestrado, yo les recomiendo a esos narcotraficantes disfrazados de humildes colonos que inmediatamente suelten a los policías, no les va a ir bien. Este no es el Gobierno del MAS", sostuvo Murillo.