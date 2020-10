Sahonero: Debemos tener claro que habrá "rebrote de Covid-19, no nos hemos escapado"

LA PAZ |

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, enfatizó hoy que el rebrote del Covid-19 es una etapa que inexorablemente afrontará el país, por lo que demandó a la población cumplir con las medidas de bioseguridad, sobre todos aquellos que ya padecieron la enfermedad.

El galeno indicó que la población no es consciente de los estragos que está causando el rebrote del nuevo coronavirus en países de Europa, con contagios que van desde hasta 10.000 casos por día.

"En Bolivia, si bien hemos bajado los casos y hemos llegado a un nivel que nos ha permitido tener un respiro, eso no quiere decir que el virus se haya ido, lamentablemente estamos viendo en todos lados que no hay control, que no se aplican las medidas, no estamos tomando en cuenta muchos aspectos y uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta es que vamos a tener un rebrote, no es que nos hemos escapado o que seamos inmunes a esto, lo que no queremos es que el rebrote tenga límites alarmantes y altos que no nos permita tener una recuperación tranquila", apuntó Sahonero en entrevista con la Red UNO.

El asesor indicó que en los meses de junio y Julio pasado ocurrieron la mayor cantidad de casos, y la inmunidad que se adquirió por la enfermedad, en todos los recuperados, es de 3 a 4 meses, y ya estamos en el límite de ese tiempo, por lo que pidió a la población tener mayor cuidado y cumplir con las medidas de bioseguridad.

"Estamos empezando de cero otra vez y podemos volver a contagiarnos otra vez, ese es un aspecto importante que hay que tomar en cuenta, y otro es que la mayor parte de las personas que han tenido el Covid-19, ha tenido lesiones pulmonares, y si hay una reinfección por cualquier motivo más adelante, podrían tener un resultado mortal porque las lesiones que han dejado principalmente en regiones respiratorias, pueden ser fatales porque ya hay restricciones respiratorias", enfatizó.

Sahonero refirió que, si la población continúa con el relajamiento de las medidas de bioseguridad, sin cuidarse, en esta etapa en la que parece que todo ya se ha superado, los casos repuntarán y la crisis en la atención médica podría volver. Pidió cuidarse hasta que exista una vacuna y un medicamento efectivo.

"En marzo la gente tenía miedo y se cuidaba, pero en este momento las personas no se cuidan y muchos casos pueden surgir fácilmente, entonces ahora el descuido es mayor, es como si estuviéramos viendo una cosa normal, y que el coronavirus es una cosa que va a pasar simplemente, pero todos los que lo han tenido y los que no lo han tenido están en el mismo riesgo, así que es importante que se vayan cuidando todos", enfatizó el médico.