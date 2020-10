Murillo dice que el retorno de Evo será "el principio del fracaso de este (nuevo) gobierno"

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó este lunes que si el exmandatario Evo Morales vuelve al país será el principio del fracaso del gobierno electo de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.

Según la autoridad, hay gente que está tratando de limpiar todos los procesos que pesan contra Morales para permitir su retorno al país.

"Pero yo creo que la venida de Evo Morales, si es que viene, va a ser el principio del fracaso de este gobierno, va a ser el principio del fracaso de este gobierno ¿Por qué? Porque va a querer él gobernar", manifestó Murillo.

Recordó a Luis Arce y David Choquehuanca que hablaron de reconciliación en el país y espera que mantengan esa posición, caso contrario no les irá bien en su mandato.

Para Murillo, las nuevas autoridades deben gobernar sin odios e en igualdad para todos. Recomendó al nuevo Ministro de Gobierno conducir a la Policía para el servicio y protección de todos los bolivianos, y no así de los narcotraficantes, delincuentes y maleantes.

El Ministro dijo que está cerrando su gestión, en ese sentido, frenó todas las compras de equipamiento que se tenía pensado para la Policía y dejó esas carpetas para que sea la próxima autoridad del Ministerio de Gobierno quien realice esas acciones.

Consultado sobre anuncios de procesos contra autoridades del gobierno de transición, Murillo refirió que es normal que algunas personas tengan esas intenciones buscando venganza política, pero lo correcto sería que se procesen a quienes cometieron actos incorrectos u obraron mal.

"Si es por solamente buscar venganza política o todo, no me parece bien, porque no les va a ir bien, la población se da cuenta de cuando actúas correctamente y (cuando) actúas con odio, no hay que actuar con odio necesitamos un país de reconciliación", manifestó.