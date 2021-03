Gobierno afirma que no existió sentencia del TCP que avale a Áñez como presidenta

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró que no existió una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avale a Jeanine Añez como presidenta de Bolivia.

“Nunca existió una sentencia, una declaración o una resolución, hubo un comunicado y lo que dijo Petronilo Flores en su condición de presidente (del TCP), es que el comunicado no era un acto de reconocimiento a la legalidad y constitucionalidad de la señora Jeanine Áñez, ese comunicado no tiene firmas, además tiene la objeción de una magistrada (Georgina) Amusquivar, y no tiene el acuerdo de Sala Plena, todo eso está en un proceso de investigación”, sostuvo Lima.

Por su parte, el viceministro de Justicia, César Siles, señaló que la emisión del “comunicado” por el TCP no está previsto en la normativa legal vigente, por lo tanto, no tiene carácter vinculante para su cumplimiento.

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron a su cargo de Presidente y Vicepresidente, así también lo hicieron los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que estaban en la cadena de sucesión, dejando un vacío en el poder.