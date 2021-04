Parada y Ortiz declaran en la Fiscalía y dicen que volverán a acudir si son convocados

Los exministros de Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada y Óscar Ortiz acudieron a brindar sus declaraciones informativas y aseguraron que volverán a acudir cuando sean convocados en la Fiscalía por los procesos que tienen como principal involucrada a la expresidenta Jeanine Áñez para juicio responsabilidades.

Parada acudió al Ministerio Público en calidad de investigado por el proceso que tiene por el crédito de $us 346,7 millones gestionado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020, sin el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En el mismo caso se encuentra implicado el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte.

Luego de declarar en la Fiscalía de Santa Cruz, el exministro afirmó que estará “para todos lo que se requiera hacer las aclaraciones que corresponda, porque ha sido una etapa en la cual se manejó una pandemia a nivel mundial”.

Mientras que Ortiz, quien fuera también extitular de Economía del gobierno de Áñez, acudió en calidad de testigo en el caso de la ampliación de la concesión a Fundempresa. Afirmó que asistencia a la convocatoria al Ministerio Público demuestran su predisposición en colaborar en la investigación.

“Lo he dicho siempre que primero que estoy seguro que he actuado en el marco estricto de la ley y los mejores intereses del país y tengo la predisposición de acudir las convocatorias y citaciones que me realicen”, sostuvo.

Los procesos fueron iniciados por el ministerio de Justicia y Transparencia, Iván Lima, además del impedir el ingreso de ciudadanos bolivianos que en 2020 pretendían regresar al país desde Chile y por decretos emitidos durante la pandemia y que fueron observados por afectar a la libertad de expression.

Parada afirmó que, tras su declaración se aclararon “muchas cosas” y aseguró que ninguna sus acciones vulnera forma en que procedió con respecto a recursos gestionados ante el FMI.