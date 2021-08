Novillo a militares: “Las órdenes mal dadas no se cumplen”

Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas “no debería haber dado cumplimento al Decreto Supremo 4078 que autorizaba —con la finalidad de mantener en el poder a un gobierno inconstitucional— utilizar la fuerza para reprimir”.

Explicó que el decreto supremo generó todo un plan de represión que llevó a las muertes de Sacaba y Senkata que “lo denomina como masacre algo más grave como ejecuciones sumarias extrajudiciales”.

El Ministro de Defensa dijo, en entrevista con el programa A media mañana de Los Tiempos y Grupo Centro, que como “principio jurídico universal en el derecho penal, no es causa de justificación matar a una persona en cumplimiento de órdenes superiores. Decir las órdenes mal dadas no se cumplen, no se deben realizar”.

Sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante el conflicto de 2019, el GIEI evalúa que la represión a grupos que se manifestaban fue “desproporcionada” porque la institución debe reservarse a las situaciones de extrema gravedad y descontrol intenso del orden con conflictos armados y señala que las situaciones de protesta social no pueden considerarse de “alto peligro” ni un conflicto armado.

Asegura que, pese a que la Policía fue rebasada, la intervención militar en las protestas no se justifica.

“El Estado debe limitar el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interna (…). Las Fuerzas Armadas tienen el deber de respetar y colaborar con las investigaciones del sistema”, añade el informe.

Ante esto, el Ministro de Defensa califica de “malos militares” a quienes han tenido una mala conducta, “antipatriótica, que han disparado contra su pueblo tienen el derecho a defenderse, tienen los medios para defenderse. Lo que hay que ver es el debido proceso, hay que ver que estos juzgamientos estén en el marco de la ley. Creo que hay en el fondo un mensaje de estos malos militares que quieren en cierta manera inducir a las FFAA a que generen un nuevo golpe de estado y eso no puede suceder”.

Hasta julio, la justicia definió la detención preventiva de 12 jefes militares por los sucesos que marcaron la crisis política de 2019.

Informe no puede ser utilizado como prueba

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró que el informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tiene mucho valor porque da “absoluta certeza, claridad y conocimiento” de lo sucedido en los hechos de 2019, pero que no puede ser utilizado como prueba.

“Debemos entender que a partir de este informe tenemos con absoluta certeza, claridad y conocimiento la oportunidad de saber qué es lo que ha sucedido en todo ese periodo, por eso este informe es tan importante porque es ahora una referencia que nos indica la verdad material de los hechos que se han dado en este periodo de crisis, por eso el informe tiene muchísimo valor”, señaló.

Asimismo, Novillo dijo que el GIEI indicó que el informe no puede ser “utilizado como prueba”, sino más bien como una “orientación, una guía de los hechos contrastados, comprobados en base a mucho material que han recopilado, esto debe ser esencialmente para saber lo que ha ocurrido”.

Sobre las observaciones del GIEI sobre la Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se refirió de manera específica al pedido de renuncia que hizo el comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, aunque afirmó que es posible que hayan sido presionados.