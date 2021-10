Gobierno no cesa con procesos e intentos para “lavar” caso fraude

A poco menos de cumplir un año en el Gobierno (8 de noviembre), el Movimiento Al Socialismo no ha detenido en este tiempo su estrategia de procesar a quienes considera están involucrados en su versión de “golpe de Estado” y de desvirtuar con una serie de acciones las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2019.

Las últimas acciones que persiguen los objetivos citados son el anuncio de la Fiscalía de anular todas las resoluciones de la jueza Melina Lima que favorecen al líder político Samuel Doria Medina y su familia por el caso Akapana y empezar nuevamente las investigaciones; el otro hecho es la amenaza del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, de procesar a la exdiputada Margarita Fernández (Unidad Demócrata) por haber facilitado la sucesión presidencial y la posesión de Jeanine Áñez como jefa de Estado.

Finalmente, el embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce, organizó ayer en EEUU un foro denominado “¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia en 2019 y el informe de la OEA?”, junto a diplomáticos de México y Argentina, en el que arremetió contra el organismo internacional y concluyó que en el país no hubo fraude electoral.

Contra Doria Medina

Las resoluciones por las cuales la jueza Melina Lima cerró el caso Akapana, contra Samuel Doria Medina y sus familiares, fueron revocadas por instancia superior, por lo cual la Fiscalía anunció que continuará con las investigaciones.

La información fue proporcionada por el fiscal departamental William Alave, quien indicó que el caso pasó a la Sala Penal IV del Tribunal Departamental de Justicia y que se determinó esta semana revocar las resoluciones de la jueza Lima.

“Han sido revocadas las dos resoluciones que ha emitido la jueza, y han considerado los vocales que no corresponde cerrar estos casos, por consiguiente esas investigaciones van a continuar”, dijo Alave este viernes.

La jueza Lima fue denunciada por el Viceministerio de Transparencia por extinguir los procesos contra Doria Medina. En ese marco, la Fiscalía determinó la aprehensión de la autoridad judicial acusada de prevaricato.

Los procesos contra Doria Medina en ese caso son por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

El Gobierno también acusa a Doria Medina de participar en reuniones junto a otros líderes políticos donde supuestamente se habría urdido un supuesto “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.

Juicio por caso Áñez

El pasado jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, dijo que corresponde iniciar un proceso penal por usurpación de funciones a la exdiputada Margarita Fernández.

El anuncio se dio luego de que el Tribunal Constitucional (TCP) emitió la sentencia que declara inconstitucional la sucesión de Áñez como Presidenta.

No obstante, ese mismo tribunal avaló en noviembre de 2019 el ejercicio de Áñez como presidenta.

Mamani dijo que Fernández “usurpó funciones” en la presidencia de la Cámara de Diputados en 2019.

“Lo que corresponde también es iniciar un proceso penal por usurpación de funciones y eso lo tomaremos inmediatamente con el equipo que tenemos y con los compañeros que también en este momento están preocupados por esta situación y se debe cumplir con la justicia”, acotó el legislador del MAS.

Impiden a excanciller entrar a evento de Arce

El evento organizado por el Embajador de Bolivia ante la OEA denominado “¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019?” fue restringido, el excanciller de Bolivia Ronald MacLean denunció que le negaron el ingreso. En las afueras de la sede del organismo en EEUU, un grupo de personas protestó con el eslogan “no fue golpe, fue fraude”.

Los expertos invitados por la Embajada de Bolivia en la OEA apuntaron a criterios e interpretaciones políticas para explicar que en los comicios de 2019 en el país no hubo “fraude electoral”. “Desde el primer día del voto y hasta el final, la conducta indica una clara interpretación política basada en estadísticas falladas y unas malas acciones de sus propios hallazgos. Está intervención política tuvo unos resultados reales, pero no es muy tarde para que los miembros Estados de la OEA aseguren que hay fiabilidad y reparen el daño político que se le ha hecho a la organización”, dijo Jake Johnston, del Center for Economic and Policy Research.

MacLean intentó ingresar al edificio de la OEA, a las 10:00 estaba previsto que se realice el evento presencial en el Salón de las Américas en Washington DC, EEUU; sin embargo, personal de la Embajada de Bolivia en la OEA no le permitió ingresar, denunció en un video.

En el evento también participaron el procurador Wilfredo Chávez; Francisco Rodríguez, del Consejo de Relaciones Exteriores, y Jack Williams, del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Arce no acepta cerrar caso fraude

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, rechazó que el tema de las elecciones del 2019 en Bolivia esté cerrado, esto en respuesta al secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de esa organización, Francisco Guerrero, quien no aceptó una invitación para participar de un evento sobre esos comicios.

“Lamentablemente, hemos recibido una carta, una respuesta en la que ellos se niegan a participar de este evento y, de manera errónea, de manera equivocada, de manera forzada, ellos pretenden decir que este tema está cerrado”, manifestó Arce.