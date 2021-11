Potosí da ultimátum y Gobierno llama a sus bases

La crisis social por la abrogación de la Ley 1386 se profundiza y no hay visos de llamar al diálogo por parte del Gobierno. Un cabildo de Potosí dio 24 horas para dejar sin efecto al norma, pero el Ejecutivo apunta a Comcipo por la muerte de un campesino sucedida el martes y complica la situación. En tanto, sectores campesinos afines al MAS pidieron pacificar y dialogar; pese a ello, el conflicto crece y se extiende a ocho departamentos.

En un ampliado de las 20 provincias de la Federación de Campesinos de La Paz, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca pidieron a este sector “levantarse” para defender al Gobierno de “campañas desestabilizadoras”.

Nuevamente, Tarija fue escenario de violencia perpetrada por grupos del MAS contra ciudadanos que bloqueaban vías, y a su paso agredieron a transportistas y ocasionaron destrozos en sus vehículos. En Santa Cruz, en la mañana y en la noche se reportaron enfrentamientos entre grupos de bloqueadores y afines al MAS. En Sucre, el Comité Interinstitucional convocó a un paro con movilizaciones en para el viernes. En Cochabamba, una multitudinaria marcha ratificó las medidas del paro indefinido. En Oruro, Beni y La Paz también hubo concentraciones y bloqueos esporádicos.

Potosí

En el 211 aniversario de la gesta libertaria de Potosí, la comunidad de este departamento se reunió para tomar determinaciones ante las agresiones que sufrieron ciudadanos durante las últimas jornadas a manos de campesinos del área rural convocados y liderados por autoridades del Movimiento Al Socialismo, situación que se vio reflejada a través de diferentes informes y videos.

El cabildo desarrollado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) aprobó 13 determinaciones, entre las que se contempla la declaratoria de persona no grata a los mandatarios del país, Luis Arce y David Choquehuanca, por “racistas y discriminadores” al no atender las demandas de la Villa Imperial.

También se demanda la renuncia del gobernador Jhonny Mamani y del presidente de la Asamblea Legislativa de Potosí Marcial Ayali “por financiar y encabezar los enfrentamientos con los hermanos campesinos” que terminaron con un fallecido, un joven indígena.

Ante esto, Arce, en un ampliado de las 20 provincias de la Federación de Campesinos de La Paz, responsabilizó a Comcipo de la muerte del campesino.

“Justamente, miren, estaba ahí todavía vivo el hermano, han pedido ambulancia, no podía pasar porque ellos, los de Comcipo, estaban haciendo bloqueos. Ha tardado en llegar la ambulancia, ha tardado en llevárselo y lamentablemente ha sucedido eso. ¿Quién está provocando todo eso? La violencia. Nosotros no somos violentos”, aseguró.

En ese contexto, Arce demandó el respaldo del sector campesino de La Paz.

“Es necesario reflexionar, es necesario ver lo que está pasando, porque los vamos a necesitar, hermanas y hermanos, los vamos a necesitar”, sostuvo.

Llamado a “levantarse”

Sin embargo, el vicepresidente Choquehuanca fue más radical y confrontacional, al demandar a los campesinos de las 20 provincias de La Paz levantarse para defender el proceso.

“Tenemos que levantarnos en todo el país. Se van a levantar en Oruro para defender nuestra democracia, defender nuestros recursos naturales, para defender a nuestro gobierno que fue democráticamente elegido”, dijo.

Contra Comcipo

El ministro de Justicia, Iván Lima, sin considerar las agresiones de los campesinos a la ciudadanía, señaló que los campesinos fueron agredidos por parte de Comcipo.

“Este caso como los otros de muerte de ciudadanos son una razón de Estado. La investigación la asume el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia va a constituirse como parte civil del mismo”, señaló al poner en duda el informe forense del IDIF sobre la muerte de Titi por broncoaspiración.

Campesinos y mineros se desmarcan del Gobierno en la Villa Imperial

En medio de esta confrontación y el llamado de las primeras autoridades del país a defender su gobierno, dirigentes de los campesinos de Bolivia llamaron a el instalar diálogo y evitar la violencia.

Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), ante este conflicto, señala la necesidad de diálogo. “En un análisis, en la Confederación pensamos que es lo más justo que haya mesas de negociación y diálogo por la Ley 1386, no podemos ir directo al enfrentamiento entre hermanos (…). El Gobierno de nuestro hermano Lucho Arce tiene que asumir su responsabilidad y dialogar, porque si no dialoga y va directo al enfrentamiento, no está bien tanto por los hermanos de la ciudad o del campo” reflexionó.

Sin embargo, en horas de al tarde, tras las versiones de autoridades nacionales, cambiaron de tono y pidieron procesar al presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

La Csutcb “repudia, condena las acciones de violencia racista, tortura y asesinato de nuestro hermano Basilio Titi en la ciudad de Potosí por parte de grupos violentos de Comcipo, quienes desde hace años, su dirigencia, se ha vendido a intereses prochilenos, quienes buscan apoderarse de nuestro litio, como intentaron hacerlo en el golpe de 2019”.

En cambio, Cooperativistas mineros en Potosí, tras una reunión de presidentes, analizaron los acontecimientos de las últimas horas con agresiones “cometidas por el Movimiento Al socialismo” en contra de la población potosina, mujeres y adultos mayores que bloqueaban pacíficamente, repudiaron los actos vandálicos de los partidarios azules.

Fedecomin Potosí resolvió “pedir la abrogación inmediata de la ley 1386 y demás paquetes de leyes inconstitucionales. Salir en marcha de protesta en forma pacífica en contra de aquellos abusos cometidos por grupos afines al MAS”, entre otros.