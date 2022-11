Camacho: "Ganó el pueblo boliviano tras aprobación de Ley del Censo"

Tras la aprobación de la Ley del Censo en la Cámara de Senadores, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este martes que ganó la democracia y el país, pues ahora se cuenta con una norma que garantiza el proceso censal para 2024.



"Ganó el país y por eso felicito a los diputados de todas las bancadas que estuvieron en pro de esta ley (...) que entendieron que era necesaria y que no se dejaron amedrentar por violentos que ahora son minoría", afirmó Camacho.



Asimismo, felicitó a los legisladores de las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Y destacó la participación de los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que apoyaron la sanción de norma.



“Felicito a diputados de todas las bancadas que estuvieron en pro de esta ley. Felicito a Creemos a Comunidad Ciudadana y a esa parte de la bancada del MAS que entendió que era necesaria esta ley y no se dejaron amedrentar por violentos que ahora son minoría”, sostuvo



Camacho también se refirió a los procesos que han sido anunciados en su contra desde el MAS y se mostró despreocupado ante ellos.



“Sabemos que el MAS juega a la judicialización de la política, no hay preocupación”, manifestó.

La Cámara de Senadores sancionó la ley del censo y envió esta norma al Ejecutivo para su promulgación.