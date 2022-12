Procurador pide investigar audio en el que Céspedes se jacta de la influencia sobre Chávez

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que no obedece a ningún telefonazo y pidió una investigación sobre el audio en el que el diputado del Movimiento al Socialismo Anyelo Céspedes lo menciona.



El legislador del MAS dijo tener influencias y una llegada directa a Chávez, cuando habla presumiblemente con Cristian Bowle quien hace de intermediario con la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa para que Céspedes le ayude en un caso, por esos servicios habría pedido $us 200.000.



"Tengo muy buenos nexos, yo trabajo directamente con el Procurador. Un telefonazo al procurador general que es Wilfredo (Chávez) y lo hacemos zapatear", comprometió el diputado, quien reconoció la existencia del audio, pero dijo que fue editado y que es de hace dos años.



Chávez aclaró que no está viendo ningún caso al que se refiere el legislador. "Lamento las condiciones en las que se dio este audio", sostuvo, al pedir que se investigue "el origen del audio, cuándo ha sido grabado, por qué dijo eso el diputado Céspedes".



Asimismo, pidió que se difunda el audio sin ediciones o que se lo haga en el marco de las indagaciones. "Rechazo cualquier insinuación que se haga hacia mi persona", afirmó la autoridad que está al frente de la entidad que debe velar por los intereses del Estado.



"No obedezco a ningún telefonazo", manifestó Chávez en declaraciones al canal DTV, al precisar que no tiene "ninguna relación con la persona que menciona él (Céspedes).



Según un documento del Sigma del Ministerio de Gobierno, el diputado Céspedes trabajó el 2012 en ese ministerio cuando la máxima autoridad de ese despacho era Wilfredo Chávez.