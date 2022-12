Evo ve un “pacto de impunidad” y anuncia bloqueo de familiares

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, dijo este domingo que la liberación de dos exmilitares procesados por el caso “golpe I” parece un “pacto de impunidad” y anunció que después de Navidad los familiares de las víctimas de 2019 bloquearán.

“Cómo se protegen entre ellos y ahora hay un pacto oculto para no juzgar a los golpistas. Estoy convencido del genocidio, son delitos de lesa humanidad, y no hay nada hasta ahora, dónde está la justicia. Si no se castiga y condena a los golpistas cualquier militar, cualquier policía va a ser golpe de Estado”, declaró en su programa dominical en Kawsachun Coca.

La justicia revocó la detención del excomandante de la Armada Boliviana Palmiro Jarjury, quien ahora tiene detención domiciliaria. La misma decisión se dispuso para el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros, sin embargo, seguirá en Palmasola, porque tiene otro proceso.

Morales dijo que el viernes se reunió con los familiares e hijos de las víctimas, heridos y fallecidos por la crisis de 2019 tras su renuncia a la presidencia, que decidieron bloquear.

“Como sea pasen Navidad y Año Nuevo nos vamos a movilizar. Hay hijos de 18 y 19 años sin papá y no pueden estudiar ahora, hay heridos. Ya no es una cuestión humanitaria, ahora, se necesita justicia”, manifestó.