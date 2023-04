Encuesta: las conclusiones de la CIDH reafirman lo que piensa la gente sobre la justicia, polarización y persecución

El informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma las convicciones generales de la población en sentido de que hay una polarización política que impide llegar a consensos (65%), que hay persecución judicial contra opositores (48%) y que se necesita una reforma estructural de la justicia (70%), según la reciente encuesta de Diagnosis.

La encuestadora concluye que la delegación de la CIDH, que el viernes finalizó una visita In Loco a Bolivia, corrobora las conclusiones a las que llegaron otras misiones internacionales, como un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en 2021 y el Relator Especial de las Naciones Unidad sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en 2022.

Diagnosis preguntó, ¿confía o no confía en que la CIDH dice la verdad sobre si hay o no hay persecución judicial en Bolivia? El 34% respondió que desconfía mucho o desconfía un poco, el 31% expresa su indiferencia o no sabe o no responde a la pregunta y el 35% confía un poco o confía mucho en el pronunciamiento del organismo internacional.

¿En Bolivia hay o no hay persecución judicial a líderes políticos de oposición? Fue otra de las preguntas que hizo la encuestadora. El 48% respondió que sí hay persecución judicial, 26% indica que no hay persecución judicial y 26% no sabe o no responde.

Cuando Diagnosis preguntó si "¿hay o no hay polarización en Bolivia?" El 44% afirma que hay bastante polarización o polarización extrema, 24% indica que no hay polarización o hay poca polarización y 11% considera que la situación es regular.

También se preguntó a los encuestados si tiene confianza en el sistema judicial y si existe la necesidad de una reforma judicial.

El 64% desconfía o desconfía poco, 27% confía o confía un poco y 9% se dice indiferente.

El 70% también indica que importa mucho o importa algo una reforma judicial, 22% señala que no importa o importa poco mientras un 8% no sabe o no responde.

Finalmente, Diagnosis señala que hay una demanda nacional e internacional por la reforma de la justicia que no está siendo respondida por el Estado y por los actores políticos y que los preparativos para las elecciones judiciales de este año que probablemente repitan los errores del pasado son una prueba de ello.

Esto quiere decir que aquellas fuerzas políticas que de manera creíble generen en la población una genuina esperanza de cambio estructural de la justicia tendrán las mejores opciones para conseguir el apoyo electoral para los comicios de 2025.