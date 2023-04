“Salta de una vez”: la voz de mando de un instructor a un cadete del Colegio Militar que resultó herido

Los cadetes que ahora están gravemente heridos no querían saltar. Fueron obligados a pesar de que no tenían las condiciones de seguridad para realizar el denominado ejercicio 'salto de la muerte'. El instructor, supuestamente con grado de teniente del Ejército, obliga a los cadetes a lanzarse al vacío a pesar de que no había condiciones. “Salta de una vez”, esa es la instrucción que realiza el oficial militar al cadete Erland Condori, quien antes alerta que la soga no era la adecuada para realizar el salto: "nadie me está anclando, mi jefe".

Condori, que ahora está hospitalizado por haber saltado al vacío sin condiciones, tenía en su casco una cámara de grabación. La red UNO accedió a ese material audiovisual que ahora es parte de la investigación fiscal. En esa grabación se nota que el cadete Condori no estaba seguro de realizar el denominado ejercicio. “Quiero saber si está bien”, le dice el estudiante al teniente refiriéndose a la soga que debía sostener el cuerpo del cadete.

“Nosotros aparte”, le afirmó el cadete antes al instructor (en el video se observa cuatro cadetes que iban a realizar el ejercicio); sin embargo, el teniente le obligó a saltar sin las condiciones suficientes. “Salta, te dije”, fue la insistencia del oficial militar. Ahora, son dos cadetes que están gravemente heridos porque cayeron de una altura de al menos de seis pisos de un edificio al piso. Ambos estudiantes militares tienen lesiones graves, incluso uno de ellos tiene afectada la médula espinal y sus probabilidades de que vuelva a caminar son todavía inciertas. El otro cadete tiene lesiones serias en la cabeza, según explicó el neurocirujano de la Clínica del Sur, Raúl Beltrán, quien atiende a los dos afectados en la ciudad de La Paz.

Ayer, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se pronunció sobre el accidente que sufrieron los cadetes en el Colegio Militar del Ejército de La Paz y la autoridad reconoció que existió “negligencia e imprudencia” por parte de los presuntos responsables de supervisar a los uniformados durante el ejercicio militar.

“Las investigaciones arrojarán los resultados y cuáles fueron las causas por las que sucedieron los hechos, quiénes son los directos responsables, qué medidas de previsión debían asumirse y no se asumieron. Aguardamos las conclusiones y esas conclusiones serán las que definan los grados y medidas de sanción contra los probables autores de esta negligencia e imprudencia”, afirmó Novillo en conferencia de prensa.

Ahora, la Fiscalía analiza las grabaciones que se registraron en las cámaras que ambos cadetes tenían en sus cascos de seguridad. En esos videos se observa que las sogas son las comunes y que no había las condiciones para que los estudiantes militares puedan realizar el ejercicio.

Debido a esta ausencia de seguridad, el coronel Edward Rodrigo Aguilar Quiroga fue destituido de su cargo de comandante del Colegio Militar del Ejército. El ministro de Defensa indicó que se tomó esa determinación, fundamentalmente, para que no exista ningún tipo de susceptibilidad y cuestionamiento, por normativas y para que el proceso de investigación se lleve de la forma más transparente