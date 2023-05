MAS levanta las manos, no pedirá cambio de ministros al presidente Luis Arce

Ante el último escándalo de corrupción que involucra al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, la dirigencia nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) levantó las manos y afirmó que no pedirá al presidente Luis Arce cambios en su gabinete ministerial.



"Ya es tuición y responsabilidad del hermano presidente Luis Arce, si cambia, o no cambia a los ministros, depende de él, porque están haciendo daño económico al país en su gestión. Por lo tanto, el hermano Evo (Morales) me ha dicho a mí, que no nos metamos", informó a la ANF el vicepresidente del MAS, Gerardo García.



La distancia entre la dirigencia nacional del MAS y el presidente Luis Arce se hizo evidente en reiteradas oportunidades, esto se agudizó a mediados de abril cuando el instrumento político deslinda responsabilidad sobre las políticas públicas del Gobierno



García reveló que sostuvieron reuniones con el mandatario, donde le hicieron conocer sus preocupaciones acerca de las denuncias de corrupción en varios ministerios, entre ellos en el de Medio Ambiente y Agua, de Obras Públicas y de Educación, pero no se hizo caso.



"Nosotros hemos sugerido que se hagan cambios antes de que pasen estos hechos, se había prevenido porque ya había comentarios de corrupción en varios ministerios y nuestro Presidente hizo caso omiso. Políticamente hemos deslindado responsabilidades, por eso hemos recomendado de forma personal al hermano Lucho (Luis Arce) de algunos ministros y no quiso cambiar, ahora las consecuencias son otras", insistió el dirigente.



Sin embargo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) parte del Pacto de Unidad, consideró que es necesario que se hagan cambios en el equipo de confianza del mandatario porque existen diferentes denuncias de corrupción que involucran a otras autoridades. El secretario de Comunicación, Humberto Claros, dijo que estos hechos hacen quedar mal al Presidente.



"Las organizaciones sociales no vamos a socapar ese tipo de hechos de corrupción, nosotros consideramos que es necesario que se haga una evaluación de los ministros y se haga un cambio. La CSUTCB no va a socapar a estos malos ministros, como fue el caso del señor Juan Santos Cruz, que era exdirigente de la CSUTCB", manifestó.







Cambios con la presencia de la COB



En un ampliado, la Central Obrera Boliviana (COB) exigió al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, la evaluación de los ministros para la remoción de varios de ellos, tomando en cuenta que pasaron dos años y medio de gestión y hasta la fecha no se hicieron modificaciones.



"Se solicita y exige al presidente (Luis Arce) y vicepresidente (David Choquehuanca) del Estado, ya que pasaron dos años y medio de gestión, en lo que se puede advertir, observar sobre el trabajo realizado por los diferentes ministerios en la actualidad, en ese sentido exigimos a nuestras autoridades de Gobierno la inmediata, urgente y necesaria evaluación de ministros y ministras, que sea con la participación de los sectores y afiliados a la COB", dice el punto tres de la resolución del ente matriz.



Por su parte, los parlamentarios del bloque 'evista' del MAS cuestionaron en reiteradas ocasiones el trabajo de los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Justicia, Iván Lima; de Defensa, Edmundo Novillo; de Presidencia; María Nela Prada; de Economía, Marcelo Montenegro; de Educación, Édgar Pary y de obras públicas, Édgar Montaño.



"Se debe hacer un reajuste en todo el gabinete ¿acaso no hay profesionales en Bolivia? Somos más de 10 millones de habitantes para encapricharse con 17 ciudadanos. Existen ciudadanos comprometidos con la patria que pueden trabajar con un salario menor".