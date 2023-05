"Basta a este infierno que me tocó vivir", dice la supuesta carta póstuma que dejó el interventor de Fassil

El interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro supuestamente dejo una carta póstuma antes de caer del piso 15 del edificio Ambasstor en Santa Cruz, donde indicaría que vivió un infierno desde el pasado 26 de abril, fecha que fue nombrado interventor de esa entidad financiera.

La supuesta carta póstuma inicia con lo siguiente: "Me engañaron. Me dieron la espalda", y, por un lado, resalta "Me mataron".

"Ha llegado el momento de decir BASTA a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril, un mes que parecieron 100 años de sufrimiento", indica el primer párrafo de la supuesta carta póstuma de Colodro.

"Solo recibí críticas y hasta el extremo de evitar contestar mis llamadas, vaya uno a saber ¡por qué!", señala el segundo párrafo.

Además, indica que pretendía hacer las cosas "bien", pero no tuvo el apoyo necesario. "Realmente es muy difícil tomar una decisión como esta: cobarde? Tal vez muchos piensan así; sin embargo, para saber lo que se siente cuando pensaste que venias a apoyar y hacer las cosas bien, te encuentras con que el tal apoyo había sido solo un cliché...", indica el tercer párrafo.

Colodro aparentemente se despidió con la presunta carta póstuma donde indica que cumplió sus metas y anhelos. "Creo haber cumplido con mis metas y anhelos en esta vida que me recibió por 64 años. Solo quiero decirles a todos mis amigos q' a partir de esto, sigan manteniendo la imagen con la q' me conocieron".

También se habría referido a su familia: "Tengo una hermosa familia de personas tranquilas, humildes y sencillas. Conocedores de su realidad y siempre y siempre buscando hacer el bien a su prójimo", finaliza la primera plana de la supuesta carta de Colodro que fue difundida por la Policía.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, este domingo en conferencia de prensa informó que la Policía investiga la veracidad de esta carta póstuma que será sometida a estudios grafotécnicos y grafológicos, además del perfil psicológico. El resultado de esta investigación dará a conocer si en efecto Colodro la escribió o hubo una tercera persona.

"Una carta de una sola hoja, ambas planas, que básicamente de acuerdo a los estudios grafotécnicos, los estudios grafológicos y el perfil psicológico de esta carta, vamos a poder determinar si fue el señor Carlos Alberto Colodro López quien habría suscrito esta carta o habría sido una tercera persona", sostuvo Del Castillo.