Objetarán peritaje que certifica que la letra de la "carta póstuma" corresponde a Colodro

Ante las incongruencias que ponen en duda la veracidad de la carta manuscrita atribuida al interventor del exBanco Fassil, Carlos Colodro, la defensa legal de la familia de la exautoridad presentará una impugnación al peritaje que se realizó porque no participaron del actuado, por tanto, carece de legalidad.



"Lo que se realizó es una pericia y está reglada en el Código de Procedimiento Penal, en el que dice que deben concurrir todas las partes y se deben establecer los puntos de pericia. Ante esa situación, nosotros no hemos sido notificados y no hemos puesto un consultor técnico independiente. No cumplieron las reglas de la pericia. Al carecer de legalidad, es merecedor de una impugnación porque no fuimos parte de este procedimiento", informo a la ANF José islas, abogado de la familia Colodro.



Según el reporte del El Deber, el peritaje realizado por el Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Universidad Policial (Iitcup), señala que la letra estampada en una carta póstuma, que fue presentada horas después que falleció Colodro, corresponden a su autoría.



A la vez, dijo que causa extrañeza que después de más de 12 horas de la muerte de Colodro no se informó de la existencia de ninguna carta a la familia. Además, cuestionó que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo haya accedido a la misiva antes que la fiscalía o investigador del caso.



"Un segundo punto que hemos observado es que la carta llegue a manos del ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) que es parte del Ejecutivo y no llega a manos del investigador o al fiscal. No existe una cadena de custodia favorable y la prueba está contaminada. Además, la prueba fue ilegalmente obtenida, entonces eso no nos da una certeza de una investigación transparente", precisó.



El jurista explicó que se encontraron otras irregularidades en la carta a tribuida al exinterventor, entre ellos está la firma y la forma de escribir, además que se equivoca en la edad y solo menciona a uno de sus tres hijos. Por ejemplo, la firma de la carta no coincide con la rúbrica existente en un billete de Bs 20.



"Hay una equivocación en cuanto a la edad, él tenía 63 años y no 64 como dice la carta, esos errores se han encontrado. Además de que se hizo la comparación de la firma con un billete de 20 bolivianos, no coincide con la firma de la carta póstuma, lo mismo pasa con la documentación de la Asfi donde se encuentra su firma, no coinciden", insistió.



Con relación al informe de la autopsia, Islas indicó que están a la espera de conocer de forma oficial de ese reporte, que hasta el momento no fue entregado a la familia. Dijo que el abogado Jorge Valda participó de la autopsia, donde identificó cinco marcas en formas de letras que estaban en la espalda, la tinta con la que estaban inscritas era indeleble.



De acuerdo al reporte del médico forense, se establece suicidio, pero recomienda estudios y análisis de las muestras extraídas de los restos del infortunado hombre. En su parte conclusiva dice: "Causa de la muerte: shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación. Etiología de la muerte suicida".



Finalmente, esperan los resultados de las pericias a las imágenes de las 64 cámaras que secuestró la Policía, dijo que la más importante es la cámara del Banco Fassil que está en el piso 15, del edificio Ambassador. "Son dos caramas que dan directamente a la sala de reunión, donde se lo vio por última vez, esa es la cámara que nosotros necesitamos para partir una hipótesis y tener más luces".