Familia de Colodro acudirá a la CIDH y no seguirá el proceso ante la justicia boliviana

Jorge Valda, uno de los abogados de la familia de Carlos Colodro, informó este miércoles que los allegados decidieron apartarse de la investigación de la Fiscalía

"La familia ha tomado la decisión de no participar en la investigación del Ministerio Público, en la cual han sido excluidos porque no se les ha notificado nada. Ellos saben que la carta no ha escrito su padre", dijo Valda en conferencia de prensa.

Indicó que "vamos a presentar ante la CIDH la solicitud de medidas cautelares para pedir la seguridad de los hijos de Colodro y los abogados que van a participar de la investigación".

Aclaró que ellos participan del hecho como "defensores de derechos humanos" y que son parte de la organización Global Human Rights League, por lo que no cobran honorarios.

Afirmó que la información emitida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien afirmó que Colodro se suicidó, es incongruente e incoherente.

Dijo que la Fiscalía no tomó declaración a los hijos, "como si no existieran".

Afirmó que en el piso 15 del edificio AMbassador, donde Colodro Murió, tienen cámaras de seguridad que graban 360 grados, por lo que no hay puntos ciegos ni de día ni de noche.

"Por qué no se muestra la cámara donde Colodro se lanza voluntariamente. Por qué no se muestra esa cámara", dijo.

Aseveró que las gradas de emergencia del edificio, en los pisos 14, 15 y 16, no tienen llaves de ingreso.

Además, señaló que no hay marcas que muestren que el cuerpo de Colodro se haya golpeado con otros pisos al caer.

Sobre la decisión de la familia, Valda dijo que "se sintieron preisonados" y se sintieron excluidos de la investigación, por lo que determinaron dejar la investigación fiscal.

"Tomaron la decisión de tomar unicamente ante la CIDH y no en la investigación del Ministerio Público", explicó.

Sin embargo, afirmó que los abogados del grupo de derechos humanos que representa, seguirán con el proceso. "Vamos a acompañar y vamos a presentar la denuncia acompañando los elementos de prueba", dijo.

"Ahora es un hecho de mayor gravedad, porque a partir de la muerte se puede instrumentalizar como una herramienta de persecución, vamos a demandar en instancias internacionales", aseveró Valda.

"Queda totalmente descartado el suicidio, ha sido un asesinato con tortura", ratificó y señaló que existen "heridas cortantes, punzopenetrantes, heridas en el cuello, golpes en la espalda de casi 30 centímetros de diámetro, contundentes".

Dijo que el cuaderno donde se encontró la supuesta carta póstuma no fue levantada cumpliendo con la normativa ni los procedimientos fiscales.