Polémica sesión de la Cámara de Diputados continúa en cuarto intermedio

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, afirmó este miércoles que la sesión de la Cámara Baja no se reinstalará mientras los legisladores de oposición no desocupen la testera y... Ver más Presidente de Diputados: Sesión seguirá en pausa mientras la testera esté ocupada y no se cambiará el orden del día

El director Departamental de Educación de Pando, Guillermo Vargas, informó este martes que las clases de todas las unidades educativas de Cobija fueron suspendidas debido a las históricas... Ver más Suspenden clases "hasta nuevo aviso" en Cobija por las inundaciones

En Bolivia, 15.840 familias en los nueve departamentos fueron afectadas por inundaciones. En Cobija (Pando), el nivel del río marcó récord; en La Paz, los cauces se llevaron puentes y cerraron vías,... Ver más En Cobija, nivel de río Acre marca récord y los afectados se refugian en coliseos