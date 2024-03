Censo 2024: rige ley seca desde el 22 de marzo y el 23 todos se quedan en casa

Acá resolvemos tus dudas y comentarios que nuestros voluntarios censistas han dejado en los comentarios. Su participación es imprescindible para el éxito del Censo. Ver más Aclarando las dudas: Atendemos las inquietudes de los voluntarios censistas

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó este miércoles que no recibe "órdenes, instrucciones ni libretos" en su trabajo legislativo y aseveró que no hay ningún acuerdo político con la... Ver más Rodríguez: "Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, ni libretos de qué hacer en el Senado"

Un trabajador falleció este miércoles de manera trágica en la zona Sur de La Paz, a causa aparente de una intoxicación cuando trabajaba para sacar agua de una inundación, informó el médico Carlos... Ver más Un obrero fallece en las tareas de atención de desastres en La Paz