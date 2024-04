‘Evistas’ amenazan con bloqueos y admiten que su directorio se separó, y ‘arcistas’ aplauden trabajo del TSE

Tras cuestionar las observaciones que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la solicitud que realizó el Movimiento al Socialismo (MAS) ‘evista’, el secretario de relaciones de la Federación Mamoré Bulo Bulo, Dieter Mendoza aseguró que las organizaciones sociales afines a Evo Morales se preparan para una batalla social; mientras el MAS ‘arcista’ esperan el visto bueno del TSE para el congreso que se realizará en El Alto.

“Tocan a Evo Morales o intentan inhabilitarlo, o intentan proscribir al MAS-IPSP, va ver convulsión social, va ver una insurgencia social y vamos a dar con los responsables, aún les queda tiempo a las autoridades para que actúen apegados a la constitución y a las normas (…) En el trópico de Cochabamba estamos listos para entrar en la batalla social, porque es la única forma de hacernos respetar”, sostuvo Mendoza.

Por otra parte, el secretario de relaciones de la Federación Mamoré Bulo Bulo admitió que una parte del directorio del MAS ya no asiste a las reuniones y a los ampliados.

“Aquellos que no asisten a las reuniones y los ampliados, para nosotros, ya no son militantes o se han pasado al lado traidor, creemos que ya se pasaron al otro lado (…) La dirección nacional del MAS explicará porque no han firmado (los otros miembros del directorio)”, añadió.

Mientras el diputado del MAS, Hernán Hinojosa, indicó que las bartolinas y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) que respaldan la gestión del presidente Luis Arce son los dueños del instrumento político.

“Creemos que el TSE está haciendo las valoraciones necesarias y va enviar una veeduría al congreso de El Alto”, dijo Hinojosa a los medios de comunicación.