Conforman una nueva comisión de fiscales para la investigación del caso Nallar

Tras conocer la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no avalar el congreso "arcista" de El Alto, Evo Morales ahora planteó que, con "urgencia", se realice un congreso de unidad del... Ver más Tras fallo del TSE, Evo llama a la "unidad" del MAS; Gobierno ve "falso discurso"

Ante las bajas temperaturas que se incrementaron en todo el país, el ministro de Educación, Omar Veliz, abrió la posibilidad de que el descanso pedagógico pueda adelantarse, pero de forma... Ver más Educación abre posibilidad de adelantar vacación de invierno por regiones

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que "ya no hay pretextos" para no llevar adelante las elecciones judiciales y exigió a los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución... Ver más Lima dice que "ya no hay pretextos" para realizar las judiciales y pide a comisiones que trabajen