Manfred no descarta ni confirma su candidatura para 2025

El alcalde Manfred Reyes Villa afirmó este viernes que "no descarta ni confirma" la posibilidad de una candidatura presidencial en los comicios de 2025 y ratificó que está enfocado en la gestión del municipio.

La polémica se desató tras una entrevista el miércoles en el programa Asuntos Centrales, en la que Reyes Villa dijo que el MAS "ha cumplido su ciclo" y que "yo tengo opciones importantes para sacar al país adelante y traer inversiones para la economía del país", ya que deslizó la posibilidad de su candidatura.

Reyes Villa aclaró hoy que nunca confirmó su candidatura y que es prematuro hablar de ello.

"Lo que he dicho es que no descarto esa posibilidad, pero no he confirmado. Hoy estoy dedicado a la gestión. Es prematuro hablar de candidaturas cuando no sabemos si va a haber elecciones judiciales o primarias o nacionales", dijo.

El alcalde también criticó la polémica sesión de ayer en la Asamblea Legislativa, en la que el "evismo" y las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos aprobaron el cese de la prórroga de magistrados, elecciones judiciales y otros.

"Es una pena al nivel a la que llega la Asamblea", afirmó.

La primera autoridad municipal lamentó el bochorno que se vivió en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Estamos viendo la devaluación de una asamblea que debería tener un nivel de respeto a la población (…) Lo que ha pasado ayer es una pena, son cosas que hay que cambiar”, sostuvo.

El alcalde señaló que para llevar a cabo las elecciones judiciales, primarias y generales se requiere de presupuesto económico diferenciado, para cada una de ellas. “Y si cambiamos las selecciones cerradas por abiertas estamos hablando ya no solo de Bs 40 millones sino de Bs 207 millones, entonces todo eso hay que analizar en la situación del país”, agregó.

Reunión

Reyes Villa se reunió con el abogado Jaime Soliz, quien se declaró candidato y junto a otros líderes se dieron a la tarea de buscar la unidad de la oposición sin los políticos tradicionales.