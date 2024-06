Justicia declara absueltos de pena y culpa al expresidente de YPFB y otros acusados por caso taladros

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción 1ro de La Paz ha declarado absueltos de pena y culpa al expresidente de YPFB, Guillermo Acha, y varios funcionarios acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y otros por la supuesta contratación irregular de tres taladros a la empresa italiana Drillmec por un valor de 148 millones de dólares.



El Tribunal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1ro, presidido por Marco Antonio Vargas y conformado por los jueces técnicos Germán Ramos Mamani e Iván Perales, sesionó ayer en la ciudad de Santa Cruz. En esta sesión emitieron la resolución absolutoria por existir dudas razonables, al no haber acreditado el Ministerio Público elementos de prueba sólidos, fehacientes y contundentes que generen la convicción sobre los acusados.



La sentencia 8/2024 señala que el tribunal, tras analizar y valorar las pruebas de manera armónica y aplicar las reglas de la sana crítica, la lógica, la ciencia y la experiencia, ha emitido su voto de acuerdo con su conciencia, justificando adecuadamente las razones del valor otorgado a cada prueba y llegando a una plena conclusión sin dejar lugar a dudas en su interior ni en los antecedentes.



La parte dispositiva, leída en sesión pública, indica que, en virtud de la jurisdicción ordinaria y competencia, se resuelve declarar absueltos de pena y culpa a los acusados: Guillermo Achá Morales, Mayra Geraldín Velázquez Oros, María Elena Aguilera Camacho, Rosana Leidy Nina Urquizo, Mario Alejandro Dalence Vidal, Miguel Ángel Bandeira Suárez, David Francisco Velarde Rojas, David Pérez Alba, Bismarck Serrano Parada, Giselle Siles Roca, Félix Mauricio Augusto Martín, Julio Cajari Nina, Cintia Marcela Novillo Salinas, José Marcos Rejas Gómez, Fabián Rogelio Avilés Torres, Carmen Loga Tellería Guzmán, Paola Andrea Oporto Ríos, Jorge Patricio Sosa Suárez, Diego Bergonzi y Pedro Pablo Hinojosa Flo



La justicia los absuelto de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica, previstos y sancionados en los artículos 154 y 146, y de cohecho activo, según el artículo 150 de la normativa penal boliviana, por existir dudas razonables al no haber acreditado ante este tribunal con elementos fehacientes y contundentes que inviabilicen sustentar objetivamente



También se dispuso dejar sin efecto todas las medidas cautelares jurisdiccionales de carácter personal en contra de los acusados. Una vez notificadas con la sentencia íntegra, las partes tienen el plazo de ley para efectuar la apelación, señala el video de la audiencia al que tuvo acceso la red Erbol.



El caso de los taladros se inició el 20 de abril de 2017 a raíz de una supuesta contratación irregular de la empresa italiana Drillmec por parte de servidores públicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de distintos actos administrativos bajo la dirección de Guillermo Achá, quien asumió el cargo el 5 de febrero de 2015 tras el fallecimiento del ex presidente Carlos Villegas. Tras conocerse la denuncia, Achá fue alejado del cargo y se declaró inocente durante el proceso.